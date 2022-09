Toulon : les policiers ont prévu de manifester devant la préfecture ce mercredi contre la réforme de la PJ

Un grand rassemblement de policiers est prévu à 12h30, ce mercredi 21 septembre, devant la préfecture du Var, à Toulon (83). Là, ils feront part de leur hostilité face à la réforme annoncée de la police judiciaire.

Ils veulent défendre leur travail face au projet de réorganisation de la police judiciaire (PJ) voulu par le ministère de l’Intérieur. Plusieurs dizaines de policiers ont prévu d'aller manifester devant la préfecture, à Toulon, pour faire part de leur colère face au projet de réforme, déjà expérimentée dans huit départements, de la police judiciaire.

Ensemble, ils s'opposent à cette réforme, qui prévoit notamment de rassembler à l'échelle de chaque département tous les services de police – sécurité publique, CRS, polices aux frontières et judiciaire – sous l'autorité d'un nouveau responsable unique, chargé de chapeauter toutes ces équipes.

Avec cette nouvelle organisation, la PJ serait donc intégrée à une filière investigation unique, dans laquelle les enquêteurs de la PJ fusionneraient avec ceux de la Sécurité publique qui traitent de la petite et moyenne délinquance. Sauf que selon eux, une telle fusion condamnerait les fameuses «Brigades du Tigre» à une disparition pure et simple.

Car pour l’Association nationale de la police judiciaire (ANPJ), lancée le 17 août dernier contre cette réforme, «les effectifs de la police judiciaire, ainsi fondus dans ceux de la sécurité publique, n’auront plus ni le temps ni les moyens de combattre la criminalité organisée et les crimes graves et complexes».

Une réforme qualifiée d'«opaque et mortifère» par l'ANPJ, qui a prédit dans un communiqué la semaine dernière les «conséquences désastreuses» de cette réforme «pour la sécurité des citoyens et l’indépendance de la Justice».