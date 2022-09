Crack à Paris : un an après l'arrivée des toxicomanes square Forceval, les solutions se font toujours attendre

Quasiment un an jour pour jour depuis le déplacement, le 24 septembre 2021, des consommateurs de crack depuis les Jardins d'Eole (18e) vers le square de la porte de la Villette (19e), les solutions se font toujours attendre. Ce jeudi 22 septembre, élus et riverains appellent à une large mobilisation ce samedi afin d’obtenir des engagements de l'Etat.

Une «situation provisoire» qui dure depuis un an et qui s'enlise porte de la Villette, où les riverains témoignent d'un quotidien devenu infernal. Un an après l'arrivée de toxicomanes square Forceval, aux portes d'Aubervilliers et de Pantin (93), élus et riverains réclament le démantèlement du campement et la prise en charge des près de 200 consommateurs de crack installés là.

Des réponses sanitaires et sociales insuffisantes

«Le 24 septembre 2022, cela fera 365 jours que les riverains de Pantin, Aubervilliers et du 19e arrondissement de Paris subissent de plein fouet les conséquences de la présence de la plus grande scène de trafic et de consommation de crack à ciel ouvert d'Europe. Les habitants et commerçants de nos quartiers, en particulier ceux des Quatre-chemins et de la Porte de la Villette, vivent la peur au ventre», rappellent les maires de ces trois villes.

Mobilisés depuis des mois, le maire PS de Pantin Bertrand Kern, la maire UDI d'Aubervilliers Karine Franclet et le maire PS du 19e arrondissement François Dagnaud assurent «les réponses sanitaires et sociales actuellement mises en œuvre, qui sont de la responsabilité de l'État, sont insuffisantes» dans la mesure où celles-ci, clairement «sous-dimensionnées», «n'engagent pas clairement un parcours médico-social des consommateurs de drogues vers l'objectif d'une sortie d'addiction».

Ils dénoncent également l'insécurité qui règne dans les quartiers situés autour du square Forceval, et ce, «sans amélioration concrète» malgré les opérations de police «plus nombreuses depuis la nomination du nouveau préfet de police de Paris Laurent Nuñez». Le 24 août dernier, Gérald Darmanin avait en effet personnellement demandé au successeur de Didier Lallement de «livrer bataille contre ce fléau».

Et il est vrai que le nombre d'interpellations a explosé. Ce mercredi encore, une «opération coordonnée de police ciblant spécifiquement les trafics de stupéfiants diligentée square Forceval a permis l'interpellation de 10 personnes dont 7 vendeurs de crack», a communiqué la PP ce jeudi.

Depuis le 4 août, 3.992 personnes ont été contrôlées pour des faits liés au trafic ou à la consommation de crack, selon les chiffres communiqués par la préfecture de police, qui souligne que 174 personnes ont été interpellées pour «infraction à la législation sur les stupéfiants», «violences volontaires», «vente à la sauvette» ou «recel de vols».

En parallèle, la préfecture de police de Paris confirme que les effectifs policiers ont été renforcés, avec «plus de 200 policiers engagés quotidiennement» sur le terrain. «Nous avons renforcé de manière significative la présence policière sur les secteurs de la place Auguste Baron, de la Porte de la Villette, et autour des stations Corentin Cariou, Stalingrad, ainsi qu'à Aubervilliers et Pantin (93), dans le quartiers des Quatre Chemins», a ainsi fait savoir la PP.

Une manifestation ce samedi à Pantin

Mais pour les riverains, cela ne suffit pas. Eux réclament «l'évacuation immédiate du camp de la honte», mais aussi la «prise en charge médico-sociale urgente des consommateurs de crack» ainsi que des «sanctions pénales pour les dealers». En outre, ils souhaitent être invités aux discussions et intégrés aux prises de décision qui ont trait au nouveau plan crack, attendu avant la fin du mois de septembre.

En attendant, élus et riverains ont déjà prévu de se réunir ce samedi 24 septembre, un an jour pour jour après l'installation des toxicomanes square Forceval, au cours d'une manifestation organisée à partir de 16h à la maire de Pantin (93), puis 16h30 au métro Corentin Cariou. L'occasion pour eux de dénoncer le «mépris» dont ils se disent victimes, abandonnés des pouvoirs publics.

Et de s'en prendre directement au ministre de l'Intérieur, qui a laissé se créer «la plus grande scène ouverte de vente et de consommation de crack d'Europe», jugée par le collectif de riverains 93 Anti-crack de «trop violente pour les consommateurs eux-mêmes qui y vivent un calvaire, trop violente pour les associations qui ne peuvent plus y travailler» devenue «invivable pour les riverains qui subissent le spectacle de la mort à petit feu et de la violence débridée des vendeurs de crack».