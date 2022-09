Prime inflation : voici pourquoi vous ne l'avez toujours pas reçue 

La date de versement de la prime inflation n’est pas la même pour les 10,8 millions de foyers qui en sont bénéficiaires. En fonction de votre situation, cette aide pourrait vous être versée dans les prochaines semaines.

Pour faire face à l’inflation, le gouvernement a décidé de verser une prime de rentrée exceptionnelle (prime inflation) de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge, qui devait être versée à 10,8 millions de foyers jeudi 15 septembre.

Si de nombreux foyers ont reçu cette prime, certains n’ont toujours rien perçu. Mais il n’y a rien d’anormal. La date du versement de cette prime exceptionnelle de rentrée dépend de la situation de votre foyer. Si vous percevez l’allocation de solidarité spécifique ou la prime forfaitaire mensuelle, le versement sera effectué le 27 septembre prochain.

Un calendrier différent en fonction de la situation de votre foyer

Dans le cas où vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans et que vous percevez l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le versement se fera à la mi-octobre. Enfin, pour les bénéficiaires de la prime d’activité, il vous sera versé une prime de 28 euros plus 14 euros par enfant à charge vers la mi-novembre.

Toutefois, si vous aviez un réel doute concernant le versement de cette prime, il est important de bien vérifier si vous en êtes bénéficiaire. Les personnes concernées sont les étudiants boursiers, les allocataires de l’ALF et les bénéficiaires de l’APL, de l’ASS, de l’AER, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, du RSO, de l’AFIS du RSA, de l’ASS de l’AAH et de l’Aspa.

Attention, si vous n’avez toujours pas perçu le montant de cette prime de rentrée exceptionnelle, cela peut également s’expliquer par le fait que votre banque n’a pas encore effectué ce versement. Pour le gouvernement, cette aide, qui s'inscrit dans le cadre de la loi «pouvoir d'achat», est «un gage de solidarité et de justice sociale pour les familles et pour celles et ceux qui sont fortement impactés par l’inflation», comme l’a souligné Bruno Le Maire dans une déclaration transmise à l’AFP.