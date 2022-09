Prime exceptionnelle de rentrée : quelle somme sera versée ce jeudi ?

Une prime exceptionnelle de rentrée sera versée ce jeudi 15 septembre à quelque 10,8 millions de foyer. Ce dispositif, prévu par la loi «pouvoir d'achat», concerne principalement les bénéficiaires des minima sociaux et les étudiants boursiers.

Un coup de pouce supplémentaire pour la rentrée. À compter de ce jeudi 15 septembre, près de 11 millions de foyers vont percevoir la prime exceptionnelle de rentrée d'une valeur de 100 euros, à laquelle s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Celle-ci va être versée de façon automatique.

Cette prime, mise en place pour préserver le pouvoir d'achat des Français face à la forte hausse du coût des énergies et des matières premières, concerne notamment les bénéficiaires des minima sociaux (Revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ou encore l’allocation de solidarité aux personnes âgées), ainsi que les personnes touchant les aides personnalisées au logement (APL) et les étudiants boursiers.

«Les personnes touchant la prime d'activité sont également éligibles : le montant de leur aide sera de 28 €, auxquels s'ajoutent 14 € par enfant à charge. Ce versement interviendra mi-novembre», peut-on lire sur le site Service public.

Ce coup de pouce s’ajoutera à l’augmentation de 4 % de la prime d’activité au 1er juillet.

UNE ENVELOPPE TOTALE d'un milliard D’EUROS mobilisée

Pour le gouvernement, cette aide, qui s'inscrit dans le cadre de la loi «pouvoir d'achat», est «un gage de solidarité et de justice sociale pour les familles et pour celles et ceux qui sont fortement impactés par l’inflation», comme l’a souligné le ministre de l'Economie dans une déclaration transmise à l’AFP.

Même si cette prime a pour but de «financer les courses alimentaires» des ménages, son enveloppe totale est comprise entre 1 et 1,1 milliard d’euros, a indiqué Bruno Le Maire.