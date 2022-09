Manuel Bompard : «Si 47% des Français ne sont pas inquiets par Jean-Luc Mélenchon, cela me va»

Ce vendredi 23 septembre, Manuel Bompard est revenu, dans la Matinale de CNEWS, sur le sondage Ifop indiquant que 53 % des Français sont inquiets par Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, «si 47% des gens qui ne sont pas inquiétés par la France insoumise ou Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour nous, personnellement ça me va», a-t-il affirmé.

Il préfère voir le verre à moitié plein. Interrogé ce vendredi dans La Matinale de CNEWS au sujet d'un sondage Ifop indiquant que 53 % des Français se disent inquiets par Jean-Luc Mélenchon, alors qu’ils étaient 38 % en 2017, le député LFI Manuel Bompard a estimé «si 47 % des gens qui ne sont pas inquiétés par La France insoumise ou Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour nous, personnellement ça me va».

Le leader des Insoumis, battu au premier tour de l’élection présidentielle et ne siégeant plus à l’Assemblée nationale, est particulièrement contesté ces derniers jours, depuis sa prise de position en soutien à Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir giflé son ex-compagne. Il avait écrit un message sur les réseaux sociaux pour lui assurer de sa «confiance» et de son «affection», en saluant la dignité et le courage du député au cœur de la polémique.

Reconnaissant qu’il y a eu «des débats» au sein de sa famille politique, suite à cette «séquence qui n’était pas agréable», Manuel Bompard a néanmoins réfuté le fait que la prise de position de Jean-Luc Mélenchon l’a fragilisé.

Il a expliqué que la période suivant la révélation de l’affaire Adrien Quatennens a «été difficile» pour LFI. «Quand vous avez la personne qui était votre coordinateur national il y a une semaine et qui ne l’est plus aujourd’hui (il s’est mis en retrait de sa fonction, ndlr), forcément cela a un impact sur un mouvement. Mais on s’est réuni, on s’est regroupé et je pense que maintenant la volonté est partagée de se projeter dans les batailles à venir», a-t-il affirmé.