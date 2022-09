Rennes : des émeutes ont éclaté cette nuit en plein centre-ville

Des émeutes ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi 30 septembre, en plein centre-ville de Rennes, à l’issue d’une manifestation de militants d’ultra-gauche. Les policiers ont été visés par des tirs de projectiles et de mortiers d’artifice.

Une soirée mouvementée à Rennes. Un rassemblement de militants d'extrême gauche a viré à l'émeute, dans la nuit de jeudi à vendredi 30 septembre.

Des manifestants s'étaient regroupés dans la soirée sur la place Saint-Anne, en plein centre-ville, en réponse à un appel lancé cette semaine sur les réseaux sociaux par un groupe d'ultra-gauche.

Si au départ l'ambiance était festive, le rassemblement a rapidement dégénéré, confie un témoin. «Il y avait de la musique, et même quelqu'un qui avait un ampli (amplificateur de son ndlr) sur la tête. C'était plutôt festif, avec des gens qui riaient», explique ainsi Lenny

Les militants ont alors allumé un grand feu, n'hésitant pas à l'attiser avec du mobilier urbain, chaises et cartons. Plusieurs individus ont été aperçus vêtus de noir et tenant des parapluies.

Des tirs de mortiers dirigés vers la police

Les forces de l'ordre sont alors intervenues, faisant usage de grenades lacrymogènes, pour disperser la foule.

C'est là que plusieurs manifestants ont répliqué, en envoyant des mortiers d'artifices sur les policiers mobilisés.

«On entend deux grosses détonations, on a pensé à des coups de feux et ça nous a fait peur. Nous avons cru à des feux d'artifice, mais nous avons vu dans le médias, que c'était des tirs de mortier contre les policiers», poursuit Lenny, témoin de la scène.

Les manifestants ont pu être dispersés vers une heure du matin, après avoir allumé un second feu, sur la place de la mairie.

D'après nos information, quatres individus ont été interpellés et un policier a été légèrement blessé. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique, et participation à un attroupement armé. Trois d'entre eux sont âgés de 15 ans, un 18 ans, un 19 ans, et sont tous nés à Rennes, précise une source proche du dossier.