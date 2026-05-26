Enfant de 11 ans retrouvé mort à Rennes : les deux mineurs mis en cause disent avoir voulu lui voler son matériel de pêche

Le procureur de la république de Rennes a tenu ce mardi une conférence de presse pour revenir sur le meurtre d'un enfant de 11 ans. Les deux mineurs placés en garde à vue ont déclaré avoir agi pour lui dérober son matériel de pêche.

Les circonstances du drame se précisent. Deux jours après la découverte du corps d'un enfant de 11 ans sur les bords de la Vilaine, à Rennes, le procureur Frédéric Teillet s'est présenté pour une conférence de presse ce mardi.

Les deux adolescents soupçonnés de l'avoir étranglé, un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans, ont reconnu les faits alors qu'ils étaient placés en garde à vue. Ils disent avoir voulu «se venger» et «récupérer du matériel de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros», a déclaré le magistrat.

La garde à vue des deux mis en cause a été prolongée. Ils doivent être présentés mercredi matin au tribunal judiciaire en vue d'une possible mise en examen pour «meurtre sur mineur», a indiqué le magistrat, en précisant qu'il s'agissait encore d'une qualification «envisagée» à ce stade.

Les deux adolescents connaissaient la victime

Le corps de la victime avait été retrouvé dimanche vers 17h dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, non loin du centre-ville de Rennes. Le décès du garçon de 11 ans, prénommé Théo, a été causé par une «strangulation», a confirmé l'autopsie.

L'alerte a été donnée par un couple de riverains qui a appelé la police «après avoir entendu les cris d'un enfant», a relaté le procureur. Arrivés sur place, les policiers ont découvert le corps du garçon inanimé, «une serviette de bain serrée autour de son cou».

Selon les premiers éléments, Théo était arrivé sur les lieux pour pêcher sur les bords de la Vilaine dans le courant de l'après-midi en compagnie des deux adolescents soupçonnés. «Ces deux jeunes ont ensuite été aperçus quittant les lieux en courant. Par ailleurs, sur place, aucune des affaires avec lesquelles Théo était parti pêcher n'a été retrouvée», a poursuivi Frédéric Teillet.

L'enquête a permis l'identification et l'interpellation lundi matin de l'adolescent de 16 ans. La jeune fille âgée de 15 ans s'est, quant à elle, rendue au commissariat et a été placée en garde à vue lundi après-midi.

Aucun des deux suspects n'avait auparavant fait l'objet de condamnation. Ils étaient «amis» et fréquentaient le même établissement, a précisé Frédéric Teillet.