Big 2022 : «Tous les réseaux d’accompagnement seront là», rappelle Patrice Bégay, à 3 jours du plus grand rassemblement business d’Europe

Il ne manque plus que trois jours avant le lancement de la 8e édition de «Big» (Bpifrance Inno Génération), ce jeudi, à Paris à l'Accor Arena. Patrice Bégay, directeur exécutif de la banque d'investissement, est revenu, ce lundi sur CNEWS, sur les tenants et aboutissants du plus grand rassemblement business d'Europe.

«Big 2022» J-3. Ce jeudi 6 octobre «Big» (pour Bpifrance Ino Génération), soit le plus grand rassemblement business d'Europe, fait son grand retour à Paris, à l'Accor Arena (12e).

Au programme, 500 ateliers et conférences prévus et près de 1.000 intervenants parmi lesquels quelque 150 «top speakers».

A trois jours de l'événement, Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance, s'est félicité au micro de CNEWS quant aux opportunités que peuvent apporter ces rencontres.

«Tous ceux qui veulent entreprendre peuvent venir pour glaner de l'information, obtenir de belles réponses, à travers de belles rencontres et des bons professionnels», a-t-il notamment indiqué.

«Big 2022» sera également l'occasion pour «toute la diversité française» qui souhaite entreprendre de se retrouver et d'échanger, que ce soit «la French Tech, la French Fab, la French Care au niveau de la santé, mais également ceux qui veulent servir pour le climat», a-t-il ajouté.