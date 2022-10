Covid-19 : tout savoir sur la nouvelle campagne de vaccination qui débute aujourd'hui

La campagne de vaccination de rappel contre le Covid-19 débute ce lundi 3 octobre, alors qu'une huitième vague épidémique est à craindre. Publics concernés, vaccins, dates... Voici tout ce qu'il faut savoir.

les français concernés par le rappel

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé, le rappel vaccinal concerne les catégories suivantes : les plus de 60 ans, les résidents d’Ehpad, les personnes immunodéprimées et leur entourage, les personnes majeures qui présentent un risque de forme grave (comorbidités, femmes enceintes, etc.), les soignants et autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Deux autres conditions sont requises, avoir reçu la dernière injection il y a plus de 6 mois (ou 3 mois pour les personnes âgées d’au moins 80 ans, les résidents d’Ehpad et les immunodéprimés) et ne pas avoir eu le Covid-19 il y a moins de trois mois.

Si ce rappel est fortement recommandé pour ces personnes, il n'est pas obligatoire.

les vaccins utilisés

De nouveaux vaccins font leur apparition et devront être utilisés pour les doses de rappel. Ils sont dits «bivalents», ce qui signifie qu'ils permettent de combattre la souche originelle du Sars-Cov-2 et son variant, Omicron.

Trois vaccins seront à la disposition des professionnels de santé : un vaccin Moderna (Spikevax) protégeant contre la souche originelle et le sous-lignage BA-1 d'Omicron, un vaccin Pfizer aux propriétés identiques et un autre Pfizer, protégeant lui de la souche originelle et du sous-lignage BA-4/5 d'Omicron.

Les nouveaux vaccins Pfizer seront disponibles un peu plus tardivement, à partir du 6 octobre.

A noter enfin qu'il est conseillé aux moins de 30 ans d'éviter le vaccin Moderna, en raison de risques cardiaques potentiellement plus importants.

les prises de rendez-vous

La campagne de vaccination a lieu chez les médecins, les pharmaciens ou tout autre professionnel de santé habilité.

Il est possible de prendre rendez-vous sur le site officiel santé.fr, sur Doctolib, ou directement auprès d'un professionnel.