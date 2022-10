Retraites : un député propose d’intégrer le bénévolat dans le calcul des pensions

Alors que les concertations autour de la réforme des retraites débutent cette semaine, un député propose d’intégrer le bénévolat dans le calcul des pensions.

Accorder des trimestres complémentaires aux bénévoles dans le calcul de leur retraite, c'est l'idée du député mayennais Yannick Favennec.

L'élu du parti Horizons a annoncé lundi déposer une proposition de loi sur le sujet. Le but : «favoriser l’engagement bénévole au sein des associations, et en particulier la prise de responsabilité à l’image des postes de trésorier ou encore de président de ces structures», détaille-t-il dans un communiqué publié sur Twitter.

crise du bénévolat

Alors que l'engagement associatif est en baisse en France (-15% depuis la crise sanitaire), le député veut alerter l'opinion sur «la menace d’une véritable crise du recrutement et du renouvellement des postes responsabilisant, notamment à cause de leur caractère chronophage et technocratique, par conséquent démotivant et décourageant».

Une proposition de loi similaire avait été déposée en 2019 par Bernard Perrut, alors député LR du Rhône.