«Big» 2022 : «On a réussi à développer 27 licornes et 138.000 entreprises qui exportent», se félicite Emmanuel Macron en ouverture de l'événement

Invité à prononcer le discours inaugural de l'édition 2022 de «Big», le plus grand rassemblement business d'Europe organisé ce jeudi à Paris par Bpifrance, Emmanuel Macron a salué la capacité des entreprises françaises à tenir dans un contexte incertain et a fixé le cap à tenir pour ces prochains mois.

Un discours à la fois charnu, enthousiaste et pragmatique. Invité par Bpifrance, ce jeudi 6 octobre pour lancer l'édition 2022 de «Big» (Bpifrance Inno Génération) connu pour être le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe, le président Emmanuel Macron a tenu a rassurer les entreprises tricolores.

Sur la hausse des coups de l'énergie, notamment, au moment où le gouvernement doit présenter son très attendu plan de sobriété énergétique, mais le chef de l'Etat a également tenu à saluer l'innovation et la résistance dont font preuve les acteurs économiques français, tout en les exhortant à tenir le cap en déclinant plusieurs objectifs et but à atteindre, à même de soutenir une croissance pertinente dans un contexte incertain.

Réindustrialisation, Innovation, Décarbonation.





Voilà nos 3 piliers stratégiques, on maintient le cap, c’est ce que confirme @EmmanuelMacron en direct de #BI2022 pic.twitter.com/z4QhgJtGFZ — Nicolas Dufourcq (@NicolasDufourcq) October 6, 2022

Le président de la République a ainsi entamé son propos par féliciter les entrepreneurs français. Selon lui, une «révolution culturelle» s'est enclenchée dans l'Hexagone, permettant en même temps des résultats inspirants : «le développement de 27 licornes (entreprise du secteur des nouvelles technologies dont la valorisation atteint au moins un milliard de dollars, ndlr) et 138.000 entreprises qui exportent et font vivre le pays».

De quoi relever des défis sociétaux notamment «la baisse du chômage des jeunes, au niveau le plus faible depuis les années 1980».

