Tout savoir sur le chèque énergie qui sera versé aux utilisateurs de fioul à partir du 8 novembre

Les Français qui se chauffent au fioul vont pouvoir bénéficier d’une aide comprise entre 100 et 200 euros à partir du 8 novembre. Ce chèque pourra être utilisé pour régler tout type de factures d’énergie.

Ils n’avaient pas pu bénéficier du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie. Le Parlement a voulu venir en aide aux foyers qui se chauffent encore au fioul. Ces derniers pourront bénéficier à partir du 8 novembre d’une aide comprise entre 100 et 200 euros, en fonction de leurs revenus.

«Le Parlement a voté, cet été, une enveloppe de 230 millions d’euros pour accompagner les ménages concernés » a annoncé dans une interview à Ouest France samedi le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal.

Concrètement, ce chèque pourra être demandé sur le site chequeenergie.gouv.fr à partir du 8 novembre prochain. Un simulateur permettra de savoir si l’on est éligible.

Il sera valable un an et pourra être utilisé pour payer tout type de factures d’énergie : gaz, électricité, fioul, pellets de bois, etc.

D’après le gouvernement, 1,4 million de foyers peuvent prétendre à cette nouvelle aide.

Le ministère de l’Économie a rappelé que cette aide vient «en complément du chèque énergie habituel, envoyé au printemps à environ 6 millions de ménages, et du chèque énergie exceptionnel de fin d'année qui sera envoyé à 40% des ménages (12 millions de ménages) », pour faire face à la hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité prévue en 2023.