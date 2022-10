Paris : à quoi ressemblera la Gare du Nord, rénovée d'ici aux JO 2024 ?

Abandonnée fin 2021, l'importante rénovation de la Gare du Nord doit muer – comme présenté par Gares & Connexions en mars dernier – en un projet moins ambitieux sous le nom d'«Horizon 2024». Réunis en conseil d'administration, les élus qui siègent au sein d'Ile-de-France Mobilités doivent voter l'opération ce lundi 10 octobre. Que comprendra-t-elle ?

Comme l'avait annoncé Gares & Connexions le 7 mars dernier, le «Plan B» de rénovation de la Gare du Nord – baptisé «Horizon 2024» – vise à repenser l'enceinte ferroviaire et ses abords avant la tenue en France des JO de Paris 2024. Une nouvelle mouture qui doit être votée ce lundi par les administrateurs d'Ile-de-France Mobilités (IDFM).

plus fluide, plus confortable et plus ouverte

«Nous voulons une gare plus fluide, plus confortable, plus verte et plus ouverte sur la ville», s'était ainsi exprimé Stéphane Lerendu, le directeur des grands projets de SNCF Gares & Connexions, lors de la présentation officielle du projet de rénovation de la Gare du Nord, en mars dernier. Un «projet pérenne qui s'inscrit dans la durée», selon lui, et qui doit aller «bien au-delà» des JO.

Et si le réaménagement se présente finalement comme bien moins important que celui initialement prévu, il est tout de même nécessaire, alors que la Gare du Nord «accueille le plus important trafic d'Europe», a souligné Hélène Marbach, directrice du projet «Horizon 2024» pour SNCF Gares & Connexions, au moment de détailler l'opération.

Au programme : une nouvelle entrée dans la Gare du Nord imaginée pour faciliter «l'accès aux quais des Transiliens», et la «circulation verticale dans l'angle sud-est de la gare». Les escaliers fixes et mécaniques qui se trouvent «devant la police» seront fermés et déplacés pour créer une entrée/sortie vers la dalle routière.

La gare routière «complètement apaisée»

A ce sujet, «Horizon 2024» prévoit la rénovation totale de la gare routière, avec «un espace complètement apaisé» et une nouvelle «liaison urbaine pour les piétons et les cyclistes» à la place de l'actuelle «rampe des bus». Le bâtiment du 177, rue du Faubourg Saint-Denis sera donc détruit pour permettre le passage des bus, qui n'auront plus de rampe d'accès.

En outre, une halle à vélos sécurisée «de plus de 1.000 places» sera également installée. A l'image de ce qui existe déjà en Belgique ou aux Pays-Bas, il s'agira de créer cette grande halle métallique, où seront disponibles des racks à double étage, avec une ouverture facile sur le parvis de la gare routière apaisée et quasiment réservée aux piétons, en dehors d'une voie dédiée aux bus.

Des racks à double étage seront signalés par des lumières vertes indiquant la disponibilité. Les cyclistes entreront et sortiront par la rampe cyclable située sur le parvis, rue de Dunkerque, séparée des flux de piétons et des bus. Le parvis sera «désencombré» et quasi piéton (seule une voie de bus y sera maintenue) grâce au transfert de la station de taxis dans le parking souterrain Effia, côté ouest de la gare.

Quant aux taxis et VTC, ils seront basculés vers le parking Effia, du côté de la rue de Maubeuge, sur le flanc gauche de la gare. La dépose se fera directement dans «la cour des taxis», alors que la prise en charge des voyageurs se fera «en sous-sol avec un accès direct depuis l'intérieur de la gare».

l’expérience client améliorée dans la gare

Quant à l'intérieur de la gare, au moins 3 kiosques de commerce seront également supprimés «pour libérer de la place». Pour autant, il est question de «réinstaller une offre commerciale de qualité et diversifiée» dans une vingtaine «de coques aujourd'hui fermées». L'objectif recherché ? «Améliorer l’expérience du client dans la gare».

Pour cela, le terminal transmanche, d'où arrivent et partent les voyageurs en provenance ou à destination de la Grande-Bretagne, va être revu pour «fluidifier les flux» et «améliorer les temps d’embarquement», et ce, notamment en déployant des bornes automatiques de lecture du passeport. Des travaux qui devront être rapidement lancés, si les porteurs du projet veulent tenir leur promesse et être prêts pour la Coupe du monde de rugby de 2023.