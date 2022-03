Paris : la Gare du Nord sera bien rénovée pour 2024, mais dans une version moins ambitieuse que prévu

Un peu plus de cinq mois après l'abandon du projet de rénovation initial de la Gare du Nord jugé trop coûteux, la SNCF Gares & Connexions vient de présenter son «Plan B» – baptisé «Horizon 2024» – qui vise à repenser l'enceinte ferroviaire et ses abords avant la tenue en France de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des JO de Paris en 2024

«Nous voulons une gare plus fluide, plus confortable, plus verte et plus ouverte sur la ville», a ainsi annoncé Stéphane Lerendu, le nouveau directeur des grands projets de SNCF Gares & connexions, lors de la présentation officielle du projet de rénovation de la Gare du Nord, à «horizon 2024». Un «projet pérenne qui s'inscrit dans la durée» selon lui, et qui doit aller «bien au-delà» de la Coupe du monde de rugby et des JO.

Un projet moins ambitieux et moins controversé

Un réaménagement bien moins important que celui initialement prévu, mais tout de même nécessaire, alors que la Gare du Nord «accueille le plus important trafic d'Europe», a souligné Hélène Marbach. La directrice du projet «Horizon 2024» pour SNCF Gares & Connexions a ainsi détaillé l'«ensemble des sous-projets» qui va constituer le rendu fini que ce soit à l'aide d'un réaménagement intérieur comme extérieur de la gare, «avec une interface plus forte avec la ville».

A l'intérieur, cette dernière prévoit notamment de «libérer les espaces de circulation» et de «déplacer les panneaux d’information voyageurs pour les rapprocher des espaces d’attente», qui seront également agrandis. En parallèle, les niveaux d’éclairage seront harmonisés. Un aspect «très important» selon Hélène Marbach «pour la sûreté dans la gare».

Au moins 3 kiosques de commerce seront également supprimés «pour libérer de la place». Pour autant, il est question de «réinstaller une offre commerciale de qualité et diversifiée» dans une vingtaine «de coques aujourd'hui fermées». L'objectif recherché ? «Améliorer l’expérience du client dans la gare».

Pour cela, le terminal transmanche, d'où arrivent et partent les voyageurs en provenance ou à destination de la Grande-Bretagne, va être revu pour «fluidifier les flux» et «améliorer les temps d’embarquement», et ce, notamment en déployant des bornes automatique de lecture du passeport. Des travaux qui seront initiés rapidement pour être prêts pour la Coupe du monde de rugby dès 2023.

Une nouvelle entrée a également été imaginée pour faciliter «l'accès aux quais des Transiliens», et la «circulation verticale dans l'angle sud-est de la gare». Les escaliers fixes et mécaniques qui se trouvent «devant la police» seront fermés et déplacés pour créer une entrée/sortie vers la dalle routière.

Celle-ci sera quant à elle «entièrement repensée», avec «un espace complètement apaisé», «une halle à vélos de 1.000 places» et une nouvelle «liaison urbaine pour les piétons et les cyclistes» à la place de l'actuelle «rampe des bus». Le bâtiment du 177, rue du Faubourg Saint-Denis sera donc détruit pour permettre le passage des bus, qui n'auront plus de rampe d'accès.

Enfin, les taxis et les VTC seront basculés vers le parking Effia, du côté de la rue de Maubeuge, sur le flanc gauche de la gare. La dépose se fera directement dans «la cour des taxis», alors que la prise en charge des voyageurs se fera «en sous-sol avec un accès direct depuis l'intérieur de la gare».

Des travaux entre octobre 2022 et juillet 2024

Les premiers coups de pioche devraient être donnés «à partir de l'automne 2022». Et si une partie de la rénovation devra être livrée pour 2023, le reste n'est pas attendu avant 2024. Côté budget, Hélène Marbach a évoqué des travaux estimés à 30 millions d'euros pour la partie SNCF, mais qui coûteront jusqu'à 55 millions d'euros si l'on compte les opérations déjà prévues voire lancées.

Malgré cette présentation détaillée, plusieurs interrogations sont restées ouvertes à ce stade du projet. «Comment allons-nous passer de cette réunion d'information à la prise en compte des propositions des usagers et habitants», s'est notamment interrogée Christine Nedelec, la présidente de la branche parisienne de la FNE (France Nature Environnement). Un avis partagé par Gérard Laudy, le président du Comité des Habitants Gare du Nord / La Chapelle, qui avait insisté pour la tenue de cette réunion d'information.

Et ce, alors que le projet de réaménager plus profondément la Gare du Nord et son quartier n'est pas tombé à l'eau pour autant. Stéphane Lerendu a en effet expliqué jeudi être en train «de continuer de manière parallèle à réfléchir à moyen et à long terme» à ce projet abandonné dans l'œuf mais dont «les contours» restent encore «à définir». «C'est un projet que l'on va écrire ensemble», a-t-il promis aux élus parisiens et aux riverains.