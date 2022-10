Paris : Standard & Poor's maintient la note AA pour la capitale, la droite crie à la «fake news»

C'est une bonne nouvelle pour la municipalité parisienne : l'agence de notation Standard & Poor's maintient la note AA avec «perspective stable» pour la capitale. Une note obtenue en octobre 2021 et qui ne bouge pas donc, alors qu'elle avait été abaissée à AA avec «perspective négative» au plus fort de la crise sanitaire, pendant le premier confinement. Mais pour la droite parisienne, il s'agit tout bonnement d'une «fake news».

«Dans un contexte de dégradation des finances locales, Paris se voit attribuer la meilleure notation possible pour une collectivité locale française, témoignant ainsi de sa bonne et saine gestion financière», se félicite la municipalité parisienne dans un communiqué, se targuant que l'agence de notation américaine Standard & Poor's vient de souligner «la maîtrise budgétaire de la Ville de Paris», réalisée grâce à «un pilotage efficace des dépenses et l'optimisation de ses recettes de gestion».

Cela «montre le sérieux de la gestion parisienne»

De fait, Standard & Poor's justifie son choix de maintenir la note de la Ville de Paris, en expliquant s'attendre «à ce que le solde d'exploitation de la Ville reste stable malgré le ralentissement économique anticipé dans un contexte d'inflation élevée et de taux d'intérêt en hausse» et en estimant «que la pression croissante sur les charges d'exploitation sera compensée par une maîtrise efficace des coûts et des mesures supplémentaires d'augmentation des revenus», tout en soulignant que «le besoin d'investissement lié aux JO de Paris 2024» sera «maîtrisable» pour la ville, «grâce aux investissements de l'Etat».

En effet, la municipalité rappelle son ambition de «dégager des marges de manœuvre supplémentaires». Pour cela, elle porte «plusieurs amendements législatifs dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances», parmi lesquels «le déplafonnement de la taxe de séjour pour les palaces et les 5 étoiles» ou encore «la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires». Un moyen selon elle de maintenir «son objectif ambitieux d'accélérer la transition écologique et de préserver les services publics aux Parisiens, notamment les plus fragiles».

«Le maintien de notre note par S&P montre la résilience et le sérieux de la gestion parisienne», a de son côté fait savoir Paul Simondon, qui assure ce lundi qu'il s'agit de la «meilleure note possible pour une collectivité française». L'adjoint à la mairie de Paris chargé des finances et du budget évoque «la bonne gestion financière de la Ville de Paris» et ce, «malgré le désengagement de l'Etat et la crise énergétique». «Comme toutes les villes, nous déplorons l'absence de soutien de l'Etat aux collectivités qui assument pourtant 70 % de l'investissement public, indispensable pour réussir la transition énergétique».

Ce «n'est pas un brevet de bonne gestion»

Mais «la notation n'est pas un brevet de bonne gestion», s'insurgent ce lundi les élus de la droite parisienne. Dans un communiqué, les élus du groupe Changer Paris ont en effet tenu à nuancer l'annonce de la municipalité parisienne : il est «faux et mensonger» d'affirmer que «le maintien de la note AA à la Ville de Paris [...] témoignerait de leur bonne et saine gestion financière» écrivent-ils, alors que, selon eux, «les agences de notation ne notent pas la gestion des collectivités locales».

«La note AA est uniquement attribuée à la Ville de Paris sur sa solvabilité estimée, c’est-à-dire sur son potentiel fiscal et de taxation des contribuables parisiens, ou encore sur "les bijoux de famille" que constitue le patrimoine de la Ville, celui de tous les Parisiens», poursuivent-ils dans ce communiqué, où ils rappellent que Fitch – une autre agence de notation américaine – avait abaissé la note maximale de la Ville de Paris l'an passé, en lui accordant la note AA -.

«La ville de Paris a de la marge pour se servir davantage dans la poche des contribuables et rembourser ses 10 milliards de dette le jour venu», lance Aurélien Véron, le porte-parole du groupe Changer Paris sur Twitter, alors que la municipalité parisienne a communiqué à la rentrée sur son besoin de réaliser par moins de 250 millions d'euros d'économies pour tenir le cap et que la nécessité d'augmenter les impôts locaux apparaît comme inévitable. Estimant que c'est «le seul moyen de juger de l'état des finances de la Ville», le groupe Changer Paris réclame donc «un audit de gestion» qui n'a, d'après eux, «pas été réalisé depuis 2001».