Bronchiolite : une épidémie déclarée dans quatre régions

Les autorités sanitaires ont alerté sur une épidémie prématurée de bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés, dans quatre régions françaises.

La bronchiolite se propage peu à peu sur le territoire. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, quatre régions de l’Hexagone sont au stade de l’épidémie : les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Dix autres régions sont par ailleurs passées au niveau pré-épidémique : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les autorités sanitaires ont donc constaté une «poursuite de l’augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans». Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, entre le 3 et le 9 octobre, 2.058 enfants de moins de 2 ans sont passés par les urgences pour une bronchiolite, et parmi eux, 32% ont été hospitalisés.

Ce taux d'hospitalisation est plus élevé que ce qui est observé en temps normal à cette période de l’année, confirmant le scénario d'une épidémie plus précoce pour la deuxième année consécutive. En effet, les épidémies de bronchiolite démarrent généralement entre fin octobre et mi-novembre, atteignent leur pic en décembre et se terminent fin janvier voire au mois de février.

Si la bronchiolite est très contagieuse et provoque de la toux chez les nouveaux nés, elle est la plupart du temps bénigne. Certains cas nécessitent toutefois une hospitalisation.

Pour limiter la propagation de la bronchiolite, il est recommandé de se laver régulièrement les mains, d’éviter d’emmener les nourrissons dans des endroits publics clos, de ne pas partager des biberons, sucettes, tétines ou couverts non lavés, d’éviter de fumer en présence des enfants et de bien laver leurs peluches et jouets. Le virus peut en effet rester sur les mains ou les objets et ainsi se transmettre très facilement.