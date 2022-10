Île-de-France : la fin du ticket de métro en carton se rapproche, mais moins rapidement que prévu

Un an après avoir retiré la vente de tickets en carton dans les automates de 106 stations, Ile-de-France Mobilités (IDFM) poursuit la dématérialisation de ses titres de transport. Ce jeudi 13 octobre, 180 nouvelles stations du réseau RATP et 49 gares pilotes SNCF sont venues se rajouter à la liste. Avec plusieurs mois de retard.

A partir de ce jeudi, les carnets de tickets t+ en carton ne seront plus vendus aux automates de vente de 180 nouvelles stations du réseau, à Paris et en proche-couronne, qui viennent s'ajouter au 106 stations déjà concernées depuis le 14 octobre 2021.

Moderniser et lutter contre la pollution

Une politique de dématérialisation qui vise, selon IDFM, à «moderniser l'ensemble de la billettique avec des titres de transports rechargeables sur téléphone ou carte» et à «s'adapter aux modes de vie des Franciliens avec de nouvelles solutions digitales qui permettent de gagner du temps».

Autre objectif affiché par l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens : «lutter contre la pollution en évitant les 550 millions de tickets papiers vendus chaque année (avant crise Covid), qui mettent 1 à 2 ans à se décomposer».

En remplacement, il est possible d'acheter une carte Navigo Easy pour charger ses tickets dessus depuis les automates, et même depuis l'application mobile «IDF Mobilités». Celle-ci coûte 2 euros et est réutilisable à l'infini. Et pour faire face à cette nouvelle billettique, 90 stations de métro «à fort flux» notamment «touristiques» sont «progressivement» équipées d’automates avec passe Navigo Easy.

Une transition qui prend du temps

Enfin, d'ici à l'été 2023, plus aucun carnet de ticket t+ ne sera vendu dans les automates de toutes les stations. Avec plus d'un an de retard sur le calendrier initialement présenté en 2021.

En cause ? La pénurie mondiale de puces, utilisées dans les cartes Navigo Easy. Une pénurie qui n'avait pas été anticipée par Ile-de-France Mobilités, qui souligne «faire son maximum pour adapter ce projet de modernisation».

En outre, ce laps de temps supplémentaire va, selon IDFM, «permettre aux voyageurs de choisir tranquillement leurs nouvelles alternatives» mais aussi «permettre aux valideurs et aux automates de reconnaître et de vendre ces nouvelles solutions».

Et parmi ceux qui ont déjà franchi le cap de payer avec leur téléphone : 30 % utilisent directement leur smartphone compatible et 70 % utilisent l'application «IDF Mobilités» pour recharger leur passe Navigo directement depuis leur téléphone.

Attention néanmoins, le ticket de métro en carton n'est pas voué à disparaître complètement, puisqu'il sera encore possible d’acheter certains titres en version carton, tels que le ticket t+ à l’unité ou encore le billet origine destination qui permet de voyager en banlieue restent encore vendus sous format cartonné.