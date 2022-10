Île-de-France : la RATP «s’engage» à modérer sa consommation électrique en cas de pics

En pleine crise énergétique, la RATP s'engage à son tour, en signant la charte EcoWatt et en promettant de modérer sa consommation d'électricité pendant les pics.

Après d'autres grands groupes français comme Carrefour ou encore L'Oréal, c'est au tour de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, de signer la charte EcoWatt portée par l'Ademe et RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, afin de participer à l'effort collectif en pleine crise énergétique.

Des mesures concrètes lors des pics

Dans celle-ci, la RATP s'engage donc à réduire son recours à l'électricité, et ce, notamment aux heures pleines et lors des pics de consommation, en mettant en place une série de mesures. Parmi elles, le groupe assure vouloir «limiter la charge électrique entre 8h et 13h et entre 18h et 20h», en reportant de quelques heures notamment «la charge des bus électriques» ainsi que «la charge des véhicules électriques de service».

▪️Reporter la charge des bus électriques après 20h (de l’ordre de 500 bus électriques sont exploités par la RATP en 2022) pic.twitter.com/X5H5B1BIKC — RATP Group (@RATPgroup) October 11, 2022

De plus, le groupe mettra «à l'arrêt» les pas moins de 1.000 écrans publicitaires numériques dans les gares et stations les jours EcoWatt rouge. Ces panneaux publicitaires, qui sont – comme le souligne la Régie – déjà éteints «entre 1h et 6h du matin, tous les jours», serviront également pour diffuser des messages «incitant à la réduction des consommations d'énergie».

Enfin, le groupe souhaite communiquer «sur les bonnes pratiques» à mettre en place lorsqu'un niveau d'alerte rouge est atteint, comme «réduire l’usage des doubles écrans», «éviter de recharger son ordinateur pendant les heures de pointe». De son côté, il limitera «l'utilisation des écrans d’information dans les bâtiments», et «encouragera l’utilisation des escaliers au lieu des ascenseurs».

«La RATP mène depuis de nombreuses années une politique engagée en matière de sobriété énergétique», assure en outre Marie-Claude Dupuis, la directrice de la stratégie, du développement durable et de l’immobilier du groupe, qui souligne que «l'énergie est un des leviers majeurs de l'engagement climat» de l'entreprise et que celle-ci a été «la première entreprise de transport à avoir obtenu la certification ISO 50001» pour son management de l’énergie.

Une annonce qui intervient quelques jours la présentation du plan de sobriété énergétique du gouvernement par la Première ministre Elisabeth Borne. «La sobriété énergétique, ce n’est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C’est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment», avait ainsi fait savoir celle qui n'est autre que l'ancienne directrice générale de la RATP.