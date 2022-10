Guerre en Ukraine : Paris va donner 8 camions-bennes à Kharkiv pour relancer la collecte des déchets

«Paris répond à l'appel» en offrant 8 camions-bennes à la ville de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine particulièrement touchée par les bombardements russes. Les 3 premiers partiront dès ce vendredi 14 octobre.

Un don particulièrement bienvenu. Alors que la ville de Kharkiv a subi d'importants dégâts depuis l'invasion de la Russie, la municipalité parisienne explique «avoir répondu à l'appel de l'Ukraine» en donnant 8 camions-bennes, afin d'aider cette ville de plus de 1,4 million d'habitants «à déblayer les nombreux gravats résultant des bombardements» et «reprendre une activité de ramassage des déchets».

Les moyens manquent

«Depuis le début du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, les bombardements se succèdent et impactent drastiquement la vie des habitants et le fonctionnement des villes», témoigne la municipalité parisienne dans un communiqué, soulignant que nombre de services publics ukrainiens sont aujourd'hui «à l'arrêt». A l'instar du ramassage des poubelles, opéré avant la guerre par un opérateur privé.

Et si la ville de Kharkiv a repris la collecte des déchets après le départ des troupes russes, elle se «heurte aujourd'hui à des difficultés et manque de moyens», explique-t-on à l'Hôtel de Ville. Ce vendredi, les 3 premiers véhicules à partir seront présentés sur le parvis de la Mairie de Paris, avant d'être acheminés vers l'Ukraine.

Des véhicules de collecte «réformés» par la municipalité, qui souligne devoir «régulièrement» changer de matériel «en raison de la taille de sa flotte». Et de conclure : «c'est donc tout naturellement que la Ville de Paris s'est proposée d'aider avec les ressources disponibles».