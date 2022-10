Santé : les infections sexuellement transmissibles en augmentation en France

Certaines infections sexuellement transmissibles (IST) comme la chlamydia et le gonocoque ont fortement augmenté entre 2017 et 2019 en France.

Les IST sont en forte hausse en France. Entre 2017 et 2019, les infections à la chlamydia ont augmenté de 29% d’après les données de Santé publique France. Les moins de 30 ans sont encore plus touchés par cette hausse : 41% d’augmentation d’infections à la chlamydia chez les femmes de 15-24 ans, et 45% de hausse pour les hommes de 15-29 ans.

Cette augmentation a été fortement ralentie en 2020, première année de la pandémie de Covid-19, à cause des confinements successifs mais surtout parce que les dépistages ont chuté.

Cécile Bébéar, professeure responsable du Centre national de référence sur les IST bactériennes et cheffe de service au CHU de Bordeaux, est revenue sur ces chiffres auprès de nos confrères de La Voix du Nord : «On n’a pas encore les chiffres de 2021, mais on ne s’attend pas à une diminution. Au mieux, une stabilisation».

Les infections de gonococcies, qui touchent principalement les hommes, ont augmenté de 21% entre 2017 et 2019. «Comme le sida fait moins peur (…) et que le traitement préventif est efficace et remboursé, beaucoup de jeunes ne se protègent plus lors des rapports sexuels» a expliqué Bétrice Berçot, professeure et cheffe de service à l’hôpital Saint-Louis à Paris et directrice d’un laboratoire associé au CNR des IST bactériennes pour les gonocoques.

De ce fait, «le gonocoque est redevenu bien présent», malgré le fait qu’il soit «contenu» en-dessous du pic des années 1980.

L'utilisation de préservatifs reste le meilleur moyen de se protéger contre les IST. «Utilisés correctement et avec constance, les préservatifs constituent l’une des méthodes de protection les plus efficaces contre les IST» a rappelé l’OMS.