Boire un verre d'eau à jeun au réveil : quels sont les bienfaits ?

Le matin au réveil, le corps est déshydraté. Commencer la journée en buvant un verre d’eau est fortement recommandé.

Le premier geste à faire en sortant du lit est de boire un berre d'eau. Cette habitude à prendre a plusieurs vertus pour l'organisme.

Réhydrater ses organes endormis

Quelques heures de sommeil suffisent rapidement à déshydrater les organes et de fait à amoindrir leur fonctionnement. Boire un verre d’eau à température ambiante au réveil et à jeun permet de réveiller les organes et de les rendre plus performants au cours de la journée et particulièrement le cerveau.

Éliminer les toxines

Durant la nuit, des toxines s’accumulent dans l’organisme du fait de la position allongée. Ces toxines se concentrent notamment au niveau des intestins, du foie et des reins. Boire un verre d’eau à température du corps permet d’évacuer rapidement les acides et toxines accumulés dans les intestins et les organes.

Un verre d’eau pour nettoyer le système digestif

Outre éliminer les toxines accumulées dans le tube digestif, boire un verre d’eau permet une meilleure absorption des nutriments durant la journée et a un effet coupe faim sur l’organisme. Ainsi un verre d’eau à jeun permet de réveiller le métabolisme et d’éliminer les calories plus facilement.