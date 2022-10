Mondial de l’Auto 2022 : Emmanuel Macron et Stellantis s’engagent dans la durée sur l’électrique produit en France

Après quatre ans d’absence, le Mondial de l’auto fait son grand retour cette semaine sous le signe de l’électrique. Présent ce lundi, Emmanuel Macron a renouvelé son engagement pour le secteur dans l’optique de son plan «France 2030», saluant les engagements pris par le groupe Stellantis sur le sol français.

Miser sur l’électrique avec la fin de la vente des véhicules diesel ou essence souhaitée par le Parlement européen d’ici à 2035. Voici l’enjeu du secteur automobile pour les prochaines années, mis en avant par la vitrine du Mondial de l’auto. Pour cette nouvelle édition après quatre ans d’absence, le salon permet au groupe Stellantis et au président Emmanuel Macron d’accélérer le pas en ce sens avec de nombreuses annonces concernant le «Made in France».

Stellantis, né l'an dernier de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler et dont l’Etat français est actionnaire, a annoncé son ambition de doubler «à brève échéance» la production de ses voitures électriques dans l’Hexagone, passant de six actuellement à douze dans les prochains mois. A l’heure actuelle, la DS3 et l'Opel Mokka électriques sont déjà produites à Poissy (Yvelines), ainsi que certains utilitaires électriques à Hordain (Nord).

Le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a détaillé ce plan résolument tourné vers l’électrique, avec la production prochaine des Peugeot 308, 308 break et 408 électriques à Mulhouse (Haut-Rhin). Il a aussi évoqué la production à venir des SUV 3008 et 5008 électriques à Sochaux (Doubs), du futur SUV électrique de Citroën à Rennes et de batteries électriques à Douvrin (Pas-de-Calais). «Les sites français de Stellantis sont donc tous maintenant électriques et leurs productions permettront à l’entreprise d’être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2038», a expliqué le groupe dans un communiqué.

«Faire de la France une grande terre automobile»

Présent au côté de Carlos Tavares, le président de la République Emmanuel Macron s’est félicité des engagements pris par son groupe dans le cadre de l’orientation stratégique «France 2030». Le chef de l’Etat a notamment rappelé que pour permettre cette transition vers l’électrique et soutenir la filière automobile, un budget de 5 milliards d’euros était prévu.

«On est en train de crédibiliser cette trajectoire qu'on s'est fixée, celle d'obtenir deux millions de véhicules électriques produits en France en 2030. On a déjà sécurisé un million à horizon 2026-2027 (…) On sera là pour soutenir et accompagner dans la durée, pour faire de la France à nouveau une grande terre automobile de demain», a analysé Emmanuel Macron lors de son allocution au Mondial de l’automobile.

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis le Mondial de l'Auto. https://t.co/ZZKGrko3V0 — Élysée (@Elysee) October 17, 2022

Ce dimanche soir, le président français avait déjà annoncé une série de mesures afin de venir en aide aux ménages pour l’achat de voitures électriques. Il avait notamment détaillé l’augmentation du «bonus écologique» de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des citoyens français achetant un véhicule électrique.

Malgré de nombreuses délocalisations lors des dernières décennies, la France demeure le troisième producteur automobile européen derrière l’Allemagne et l’Espagne, avec une industrie regroupant 800.000 emplois dans l’Hexagone.