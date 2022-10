Mort de Lola à Paris : ce que l'on sait des suspects

Une femme et un homme sont présentés ce lundi 17 octobre à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen après la découverte vendredi à Paris du corps d'une adolescente de 12 ans dans une malle.

Deux personnes ont été déférées lundi devant un juge d’instruction dans l'enquête sur la mort de Lola, une jeune fille de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une malle à Paris. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects.

Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre.

Au total, six personnes avaient été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête menée par la Brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Quatre d'entre elles ont été libérées sans poursuite à ce stade.

Les suspects

La principale suspecte est une marginale âgée de 24 ans. SDF, sans emploi, et inconnue des services de police jusque-là, elle a été interpellée samedi à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Elle souffrirait de troubles psychiques et des expertises psychiatriques devraient être réalisées pendant l’instruction. La jeune femme avait été aperçue sur les images enregistrées par les caméras de surveillance de l’immeuble où résidait Lola.

Selon les informations de CNEWS, elle est suspectée du meurtre en lien avec un viol commis avec des actes de torture et de barbarie. Elle a globalement reconnu les faits mais ses explications divergent d'une audition à l'autre.

L’autre personnes déférée est un homme de 43 ans. Il est suspecté d’avoir hébergé la suspecte et d’avoir conduit un véhicule dans lequel elle se trouvait et de recel de cadavre.

Les faits

Les parents de l'adolescente, inquiets de ne pas la voir rentrer du collège, avaient alerté la police de la disparition de leur fille ainsi que de la présence de cette jeune femme inconnue dans la résidence, située dans le 19e arrondissement de Paris.

C'est finalement un SDF âgé de 42 ans qui a découvert une boîte en plastique opaque renfermant le corps de l'adolescente, dans la cour intérieure de l'immeuble où réside la famille de Lola.

Le corps de la collégienne était dissimulé par des tissus. Deux valises cabine étaient posées à côté de la malle.

L'autopsie pratiquée samedi a permis de déterminer que Lola était morte asphyxiée. Les premières constatations avaient fait état de plaies importantes au cou.