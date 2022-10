Paris : un an après son lancement, la police municipale se déploie doucement mais sûrement

Un an jour pour jour après la création de sa toute première police municipale, la municipalité parisienne a organisé une cérémonie ce mardi 18 octobre sur le parvis de l'Hôtel de Ville. L'occasion de féliciter les 555 agents qui composent désormais cette nouvelle unité, et de dresser ses perspectives.

La municipalité fête aujourd'hui la première année de sa police municipale, lancée en grande pompe le 18 octobre 2021, avec l'ambition d'atteindre 3.400 agents d'ici à la fin de la mandature en 2026. Douze mois plus tard, 555 agents formés et assermentés ont été mis à l'honneur ce mardi, avec une volonté affichée d'aller encore plus loin.

La police municipale recrute

Une «étape importante» selon Nicolas Nordman, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité, qui entend déployer davantage cette police municipale dans les rues de Paris. L'élu rappelle d'ailleurs les principales missions de cette unité : «la sécurité», «la tranquilité publique» ainsi que «la lutte contre toutes les nuisances qui pourrissent la vie quotidienne».

C'est dans cette optique, pour que la police municipale – qui n'échappe pas aux problèmes de recrutement – soit «plus présente» et «plus nombreuse» sur le terrain que l'adjoint d'Anne Hidalgo a annoncé l'embauche massive de nouveaux agents, avec le lancement d'un concours de recrutement pour devenir agent de catégorie C, qui s'adresse à tous les titulaires d'au moins un CAP ou BEP.

L'idée étant de tenir le rythme d'une promotion d'environ 200 agents par trimestre, toujours dans l'objectif d'atteindre une direction dédiée à la sécurité de 5.000 personnes, dont 3.400 policiers municipaux. En outre, Nicolas Nordman souhaite étoffer certaines équipes, avec le doublement par exemple du nombre d'agents chargés de la verbalisation par vidéo, qui va passer de 10 à 20 ou encore l'augmentation des agents qui surveillent les parcs et jardins.

Par ailleurs, l'élu annonce l'arrivée de nouveaux équipements, tels que des sonomètres et des radars pour mieux réguler le bruit des terrasses mais aussi bientôt des deux-roues motorisés, ou encore de caméras-piétons. Des vélos sont également mis à la disposition de certaines équipes chargées de patrouiller dans l'espace public.

En un an, la police municipale a dressé plus de 1,5 million de procès-verbaux toutes incivilités confondues, dont la majorité concerne des PV dressés dans le cadre de la régulation des déplacements et protection routière. Une moyenne de 4.400 PV par jour, dont se félicite Nicolas Nordman, qui cite les trottinettes sur les trottoirs, le non-respect des espaces piétons ou encore les deux-roues motorisés mal stationnés.

De quoi soulager la pression qui pèse sur la police nationale depuis plusieurs années, avec l'explosion de la menace terroriste et à l'approche des Jeux Olympiques, selon l'adjoint à la sécurité, qui se félicite de permettre à cette dernière «de se recentrer» sur ses missions principales.