Paris : un an après sa création, la police municipale recrute en masse jusqu'à jeudi

Un an après sa création, la police municipale parisienne poursuit son déploiement et renforce sa présence sur le terrain. Pour cela, la municipalité parisienne prévoit de recruter en masse. Ce lundi 17 octobre, un «village de recrutement» a même ouvert.

A partir de ce lundi et jusqu'à jeudi inclus, un «village de recrutement» doit accueillir sur le parvis de l'Hôtel de Ville tous ceux qui pourraient être intéressés pour intégrer les rangs de la police municipale parisienne. Au programme, «rencontre avec des agents de police municipale», «information sur la carrière», «aide à l'inscription» et «démonstrations par des professionnels», énumère Nicolas Nordman.

Jusqu'à 3.400 policiers municipaux d'ici à 2026

Pour l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité, après avoir mis en place la toute première police municipale lancée le lundi 18 octobre 2021, avec à sa tête Michel Felkay et divers directeurs et chefs de service, il s'agit désormais de recruter des agents de police municipale de catégorie C, niveau CAP-BEP.

#Recrutement | A partir de lundi 17 octobre, le Village de recrutement de la police municipale sera ouvert de 10h à 17h et jusqu’au 20 octobre.





Pour informer sur le concours de police municipale, rencontrer des agents et connaître les métiers pic.twitter.com/FVzxEjpmRe — Nicolas Nordman (@nicolas_nordman) October 14, 2022

Leurs missions ? Sécuriser l'espace public et lutter contre toutes les formes d’incivilité (insalubrité, nuisances sonores, pollution, infractions au code de la route...), prévenir les conflits et contribuer à apaiser les tensions en allant à la rencontre des usagers. Il s'agit aussi de porter assistance aux personnes vulnérables et fragilisées (personnes âgées, sans-abris, victimes d’agression, écoliers...).

En outre, ces agents pourront également être amenés à verbaliser les contrevenants qui porteraient «atteinte à l'environnement et au cadre de vie des Parisiens», lors d'épanchements d'urine, de dépôts et d'affichage sauvages par exemple.

Et pour postuler, il suffit d'être majeur, de nationalité française, de jouir de ses droits civiques et ne pas avoir de casier judiciaire, d'être en règle au regard du code du service national et d'être au moins titulaire d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3, soit un CAP ou un BEP pour le concours de catégorie C.

Au total, «d'ici à la fin de la mandature», ce sont en effet 5.000 agents qui devraient former cette toute première police municipale. Parmi eux, 3.400 seront des policiers municipaux et 1.600 auront un statut différent mais concourant également à une politique de sécurité et de tranquillité publique.