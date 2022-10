Budget 2023 : le député LFI Damien Maudet brandit la blouse d’un soignant démissionnaire à l'Assemblée

Copilote d’une commission d’enquête parlementaire baptisée «Allô Ségur, les députés dans les hôpitaux», le député LFI Damien Maudet a brandi ce mercredi à l’Assemblée nationale la blouse d’un soignant pour dénoncer les conditions de travail dans le milieu hospitalier.

Un geste symbolique pour soutenir une série de mesures d’urgence souhaitées par les députés LFI. Présent ce mercredi à l’Assemblée nationale lors du débat sur le budget 2023 de la Sécurité sociale, le député LFI Damien Maudet a brandi la blouse d’un soignant pour dénoncer les conditions de travail dans le milieu hospitalier.

L’élu a déploré par cet acte l’état de l'hôpital, regrettant au passage le recours potentiel au 49.3 pour éviter un blocage lors du vote du texte. «L’hôpital public brûle à petit feu, les soignants sont sacrifiés sur l’autel d’une finance aveuglée par l’activité et une tarification désuète. Aujourd’hui, monsieur le Ministre, par la force et avec l’aide du 49.3, vous vous apprêtez à poursuivre cette destruction de l’hôpital, vous vous apprêtez à détruire ce que vous avez-vous-même appelé «un pilier de la République», a regretté Damien Maudet.

Pour tous les soignants qui n'en peuvent plus, voici leur blouse. pic.twitter.com/mXOUKSmWA4 — Damien Maudet (@damienmaudt) October 20, 2022

Le député LFI de la Haute-Vienne en a profité pour lire le courrier d’un soignant démissionnaire devant les membres de l’Assemblée nationale. «C’est toute une administration qui se casse la figure. J’arrive le soir au boulot et je ne sais pas combien on va être (…) C’est trop de pression psychologique, on ne peut plus faire notre travail correctement. Monsieur le député, je me suis engagé dans l’hôpital pour des valeurs, aujourd’hui l’hôpital les a trahis alors comme d’autres avant moi je m’en vais. Si vous voyez le Ministre, remettez-lui ma blouse“», a récité Damien Maudet.

500 témoignages de soignants recueillis

Pour parvenir à ce travail baptisé «Allô Ségur, les députés dans les hôpitaux», les élus LFI ont recueilli 500 témoignages de soignants dans 80 établissements de santé dans tout l’Hexagone depuis fin juillet. A l’issue de ce travail de terrain, les députés ont soumis ce mercredi une vingtaine de propositions dans des amendements déposés au projet de budget 2023 de la Sécurité sociale.

Les députés LFI ont notamment proposé un plan massif de recrutement, la réintégration des soignants non vaccinés, la reprise des dettes de l'hôpital par l'Etat et la revalorisation immédiate des salaires des personnels.