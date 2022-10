Pénurie d'essence : les soignants inquiets face au manque de carburant dans les stations-service

En région parisienne, aucun accès prioritaire aux pompes n'a été mis en place pour les professionnels de santé, alors que la pénurie de carburants s'est accentuée en France, ce week-end. Une situation qui pourrait se répercuter sur la santé des patients en attente de soin.

En pleine tournée, de nombreux médecins ou infirmiers cherchent à remplir leur réservoir. Or ils sont de plus en plus nombreux à demander un accès prioritaire aux stations-service afin de pouvoir garantir un accès aux soins à leurs patients.

C'est notamment la revendication de John Pinte, président du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Ce dernier ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire plusieurs heures d'attentes en pleine tournée pour pouvoir remplir son réservoir.

Dans le Pas-de-Calais, des stations-essence ont été réquisitionnées en fin de semaine pour les professionnels de santé afin de garantir la continuité du parcours de soin.

En Île-de-France, la préfecture de police de Paris assure quant à elle que cette mesure n'est pas à l'ordre du jour.

Dimanche, TotalEnergie s'est dit prêt à négocier dès octobre sur les salaires si les blocages cessent. En effet, le groupe a proposé d'avancer au mois d'octobre ses négociations annuelles sur les salaires, seulement si les grèves dans plusieurs raffineries et dépôts de carburants prennent fin.