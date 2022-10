Météo : l’Ardèche et la Drôme placées en vigilance orange pluie-inondation

Un épisode pluvieux sur les Cévennes ardéchoises se décale vers la Drôme, selon Météo-France. Deux départements sont en vigilance orange.

Les habitants sont appelés à la prudence. L’Ardèche a été placée en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France ce jeudi 20 octobre, suivie par la Drôme ce vendredi. Un épisode pluvieux est en cours, notamment sur les Cévennes, et il se décale vers la vallée du Rhône.

L'institut national de météorologie indique que les pluies sur les Cévennes, «faibles à modérées» dans la journée de jeudi, se sont franchement intensifiées à partir de minuit. 50 à 120 mm de précipitations sont tombés sur les Cévennes ardéchoises depuis jeudi matin.

L'épisode a connu sa plus forte intensité en fin de nuit - début de matinée. Pour la journée de vendredi, les pluies pourront prendre un caractère orageux et tendent à glisser vers la plaine.

Selon Météo-France, l'axe de précipitations se décale vers la vallée du Rhône, en particulier vers la Drôme. Le département a donc lui aussi été placé en vigilance orange pluie-inondation. L'Isère et les Préalpes feront l'objet d'une surveillance car un glissement plus loin vers l'est est possible.