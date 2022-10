Mort de Lola : une mosquée taguée près de Bordeaux

Des tags appelant à obtenir «justice pour Lola», la collégienne de 12 ans tuée à Paris, le 14 octobre, ont été découverts vendredi matin sur une mosquée de Pessac, près de Bordeaux.

La mosquée de Pessac, située en Gironde, a été victime d’un acte de vandalisme ce vendredi 21 octobre. Plusieurs tags ont été découverts sur les murs de la mosquée, demandant «Justice pour Lola» et s’attaquant à l’État, qualifié de «laxiste».

D’après les photos publiées sur Facebook par le président de la mosquée, Ridouane Abdourahmane, les tags ont été signés «Action directe identitaire».

LA MOSQUÉE PORTE PLAINTE

Sur les réseaux sociaux, il a notamment dénoncé «l’ignoble récupération» du meurtre de Lola, qui «a atteint son objectif principal, faire de tous les musulmans les coupables de ce crime odieux». Selon Sud-Ouest, le président de la mosquée va porter plainte à la suite de ces inscriptions.

En fin d'après-midi, les messages avaient en partie été effacés, a constaté sur place un photographe de l'AFP.

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la principale suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite, qui ont reproché au gouvernement une mauvaise gestion de l'immigration irrégulière.