Congrès du PS : Johanna Rolland et des élus veulent une «gauche social-écologiste européenne»

La maire socialiste de Nantes Johanna Rolland et une centaine d'élus ont lancé samedi un appel à une «gauche sociale, écologiste et européenne» en vue du congrès du PS en janvier, plaidant pour une liste commune du PS et des Verts aux élections européennes 2024.

C’est un nouvel appel à l’union dans le paysage politique français. Un texte baptisé «Osons !» a été publié sur le site du Journal du Dimanche, ce samedi 22 octobre. Il s’agit d’une contribution au congrès du PS en janvier à Marseille. Il ne se prononce pas sur les différentes lignes au sein du parti socialiste, favorable ou hostile à l'accord scellé avec LFI dans la coalition de gauche Nupes.

Mais «on indique les lignes sur lesquelles on ne peut pas transiger. On est par exemple pour une liste socialiste et écolo aux européennes», souligne Johanna Rolland auprès de l'AFP.

Des propositions dans plusieurs domaines

Dans cette contribution, signée notamment par la maire de Rennes Nathalie Appéré, celui de Nancy Mathieu Klein ou le député Guillaume Garot, ces élus expliquent avoir choisi «en conscience l'accord électoral» avec LFI aux législatives, au sein de la Nupes, «tout en assumant avec clarté un certain nombre de désaccords, notamment sur l'Europe».

Plusieurs propositions ont été effectuées par ces élus, notamment sur les sujets médicaux et environnementaux, ainsi que l’impôt sur la fortune. Côté scolaire, ces élus veulent «impliquer tous les collèges, où se cristallisent les inégalités, publics comme privés sous contrat, dans la sectorisation».

Fin janvier au congrès de Marseille, le premier secrétaire du PS Olivier Faure défendra sa stratégie d'inclusion dans la Nupes face à ses détracteurs.