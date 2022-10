Changement d’heure 2022 : est-ce la dernière fois que la France va passer à l'heure d'hiver ?

Le passage à l’heure d’hiver va avoir lieu le week-end prochain, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. Une fois encore, les aiguilles vont reculer d’une heure. A 3h du matin il sera donc 2h. Mais est-ce la dernière fois que la France va changer d'heure ?

Tic-tac, tic-tac... Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, les Français vont gagner une heure de sommeil. En effet, cette année encore, l'Hexagone se mettra à l’heure d’hiver. À 3h du matin, il sera ainsi 2h. Les smartphones et les ordinateurs changeront automatiquement d’heure. Pour certains réveils et montres, le rituel va se répéter et il va falloir les mettre manuellement à la bonne heure.

L’objectif de ce passage à l’heure d’hiver, qui fait l’objet d’une directive officielle du Parlement européen, est de gagner une heure d’ensoleillement naturel pour faire des économies d’électricité.

Toutefois, dans la mesure où les gains énergétiques seraient limités et auraient des effets négatifs sur la santé, le changement d’heure est de plus en plus contesté.

Dans ce contexte, en 2019, la Commission des Affaires européennes avait lancé une vaste consultation en ligne pour sonder les citoyens européens sur la fin du changement d’heure, et adopter définitivement l'heure d'été.

Parmi les 2.103.999 répondants, 83,71 % avaient répondu par l'affirmative, entérinant, du moins en théorie, la fin du changement d'heure.

Le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont rebattu les cartes

Sauf que cette réforme, qui devait prendre effet dès 2021, a ensuite été «ajournée par la crise sanitaire du Covid-19 et un avis défavorable du Conseil européen», explique le site gouvernemental Service-public.

Ce faisant «le texte n’a pas été réexaminé à ce jour», ajoute-t-il, et le changement d'heure s'applique toujours.

Concrètement, le sujet n'est plus jugé prioritaire par les instances européennes et a été reporté sine die. Le dossier du changement d'heure risque de surcroît de continuer à être laissé de côté un bon moment avec la guerre en Ukraine qui accapare l'Union européenne à temps plein.

Enfin, si une soixantaine de pays appliquent toujours les changements d’horaires saisonniers, d’autres ont fait le choix de les abandonner. C’est le cas, par exemple, de la Tunisie, de l’Égypte, de l’Islande, de l’Arménie et même de l’Ukraine.

En France, le changement d’heure a été instauré à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Il s'apprêterait donc à fêter ses 50 ans dans nos vies, même si une majorité de la population ne veut plus de lui.