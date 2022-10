RATP : «Zéro métro, zéro RER», les syndicats appellent à la grève le jeudi 10 novembre

Alors que la CGT appelle à deux journées de grève les jeudis 27 octobre et 10 novembre, plusieurs syndicats de la RATP ont décidé de suivre le mouvement et viennent de déposer un préavis de grève pour la seconde date. Dans un tract, ils portent l'objectif de laisser circuler «zéro métro, zéro RER» ce jour-là.

Les syndicats FO, CGT et UNSA de la RATP viennent de déposer un préavis de grève «couvrant l'ensemble du personnel de conduite» métro et RER «dans l'ensemble des services», et ce, du mercredi 9 novembre à 22h au vendredi 11 novembre à 7h. En cause ? Le manque d'information et d'engagement du groupe concernant le plan de recrutement.

«La situation quotidienne dégradée»

«Après avoir exposé la situation quotidienne dégradée des agents de la catégorie conduite, les directions des départements métro et RER ne nous ont pas du tout rassurés quant à la pérennité et l'anticipation du recrutement», écrivent-ils dans leur préavis de grève, rappelant que «les services non couverts» – c'est-à-dire où il manque des effectifs pour couvrir les besoins – étaient «quotidiens».

«Quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation», poursuivent-ils, accusant leurs directions respectives de ne pas «avoir été capables de nous garantir l'avenir en sécurisant le plan de recrutement».

«Zéro métro, zéro RER»

En outre, dans un tract diffusé par Solidaires RATP, c'est carrément la promesse qu'il y ait «zéro métro, zéro RER» qui est brandie à la direction. Cette dernière étant «dans le déni», selon le syndicat, qui entend faire grossir la grève, en invitant «les autres métiers», et pas seulement ceux de la conduite, à les rejoindre.

«Depuis maintenant plusieurs années, les agents de conduite subissent une dégradation de leurs conditions de travail, du fait d'un manque d'effectifs criant au ferré», dénoncent-ils, expliquant que la direction de la RATP tentait «par tous les moyens de cacher la réalité» et «pire», maintenait une «politique "jusqu'au-boutiste" par la répression managériale et des sanctions injustifiées».

Pour l'instant, impossible de dire si la menace de «zéro métro, zéro RER» pourra être mise à exécution, mais difficile de l'imaginer alors que les mobilisations ces derniers jours – notamment le 18 octobre dernier – n'ont pas du tout mis à l'arrêt les transports en commun parisiens et franciliens. Quelques lignes de RER avaient notamment été touchées, sans que le trafic ne soit mis à l'arrêt pour autant.