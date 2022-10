Agression sexuelle présumée d'une fillette à Roanne : le père visé par une enquête pour avoir tabassé le suspect

Le père de famille accusé d’avoir tabassé un adolescent de 16 ans suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans à Roanne (Loire), est visé par une enquête pour violences a-t-on appris ce mardi 25 octobre.

Deux enquêtes à présent ouvertes. Après avoir roué de coups un adolescent de 16 ans d’origine guinéenne qu'il accuse d’attouchements sexuels sur sa fillette, un père de famille originaire de Roanne (Loire) est, à présent, visé par une enquête pour violences, a-t-on appris ce mardi 25 octobre.

D'après nos informations, le suspect, qui lui fait l'objet d'une première enquête pour des faits d'agression sexuelle présumés est, lui, mis en examen et a été écroué lundi. Il aurait clamé son innocence quant aux faits qui lui sont reprochés et qui se seraient déroulés la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Cette-nuit-là, l'adolescent se serait retrouvé nez à nez avec la mère de la victime présumée, alors qu'il sortait de la chambre de la fillette, qui venait, selon les témoins, de subir des attouchements à caractère sexuel. La mère de famille avait rapidement prévenu le père, qui, aidé de trois autres personnes, avait reconnu, la nuit suivante, l'agresseur présumé la nuit tentant d'escalader à nouveau le grillage de sa propriété.

@Cnews | D'après nos informations, le mis en cause, un jeune homme de nationalité Guinéenne, a déclaré être orphelin et être arrivé clandestinement en France il y a un peu plus d'un mois. Il aurait été logé par une structure, dans un logement proche 1/5https://t.co/tlDn63MhpV

— Amaury Bucco (@AmauryBucco) October 25, 2022