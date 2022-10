Carte : voici les endroits où personne n’habite en France

Un site internet a publié une carte des endroits où personne n’habite en France, basée sur des statistiques officielles de l’Insee.

Malgré une urbanisation croissante, la France possède encore de vastes territoires inhabités. Une carte publiée par le compte Twitter du site Zeste de Savoir, basée sur des chiffres de l’Insee, a recensé les zones du pays où personne n’habite.

Alors que l’Hexagone compte un peu plus de 67 millions d’habitants, avec une densité dépassant les 106 habitants au kilomètre carré, la répartition de la population n’est évidemment pas uniforme.

Et la version Nobody lives here ! pic.twitter.com/myVGZpqaXN — Zeste de Savoir (@ZesteDeSavoir) October 20, 2022

La carte, où chaque point vert indique qu’aucune personne ne vit sur une portion d’un kilomètre carré, permet ainsi de rendre compte de ces zones vides. Les reliefs, avec les Alpes, les Pyrénées, le Massif central ou encore le Jura et les Vosges, ressortent largement, de même que les zones montagneuses de Corse.

La grande forêt des Landes est elle aussi particulièrement remarquable, de même qu’une large partie de l’est du pays, du Morvan à la Belgique.

C’est d’ailleurs dans le Grand Est, plus particulièrement dans le département de la Meuse, que se trouvent les six communes françaises n’affichant aucun habitant (chiffres Insee 2019) : Beaumont-en-Verdunois, Bezonvaux, Cumières-le-Mort-Homme, Fleury-devant-Douaumont, Haumont-près-Samogneux et Louvemont-Côte-du-Poivre. Les villages furent détruits durant la Première Guerre mondiale et non reconstruits. Ils sont considérés «morts pour la France».

La Drôme compte l’unique commune du pays avec un habitant (Insee 2019), Rochefourchat, mais également la seule avec deux habitants, La Bâtie-des-Fonds.