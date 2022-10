Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi reste stable au troisième trimestre

Pour le 3e trimestre 2022, les chiffres de la Dares indiquent un nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) stable, à 3,164 millions.

Alors que le projet de loi ouvrant la voie à une possible modulation de l'assurance chômage a été adopté mardi au Sénat, le nombre de demandeurs d'emploi reste stable au troisième trimestre en France (hors Mayotte). Les chiffres de la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares) font état de 3,164 millions d'inscrits en catégorie A (sans activité).

Cela représente seulement 1.700 chômeurs de moins par rapport au deuxième trimestre. Sur un an, la baisse en catégorie A est de 10,9%, soit 388.800 personnes en moins.

Demandeurs d’#emploi | Consultez les dernières données nationales et locales du 3e trimestre 2022 sur le site de la #Dares https://t.co/3XQHleuMpm — Dares - statistiques Travail (@Dares_travail) October 26, 2022

La Dares précise que le nombre total de demandeurs d'emploi est de 5,436 millions, en incluant l'activité réduite, c'est-à-dire les catégories B et C de Pôle emploi. Là encore la tendance est à la stabilité entre le deuxième et le troisième trimestre (-1.000 personnes), mais aussi sur l'année (-7,1%).

Ces données sonnent la fin de la baisse du chômage, déjà faible au deuxième trimestre (-0,8%). Elles sont sans commune mesure avec les chiffres du dernier trimestre 2021 et premier trimestre 2022, qui affichaient de fortes baisses à 5%.

Le chômage longue durée diminue

Pour la seule France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans est même en hausse de 1,5% en catégorie A pour ce troisième trimestre. Ce, alors que la tendance est à la baisse sur un an, à -16,1%. Le taux reste stable pour les 25-49 ans (-11,1% sur un an) et recule de 0,7% concernant les 50 ans et plus (-9% sur un an).

Le chômage longue durée, lui, se réduit. A 2,369 millions toutes catégories confondues, le nombre de personnes inscrites depuis un an ou plus diminue de 2,2% ce trimestre, et de 14,4% sur un an. La part des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus atteint 46,3% et perd 3,8 points en un an.

Les entrées à Pôle emploi en catégories A, B et C continuent de baisser, même légèrement (-0,8%), au troisième trimestre. Fait notable : les entrées pour licenciement économique ont même fortement diminué, de 14,5%. Malheureusement, les sorties de Pôle emploi ont aussi baissé en parallèle (-5,5%).

D'un point de vue géographique, le chômage de catégorie A diminue dans six régions de France métropolitaine, avec -1,9% dans les Hauts-de-France notamment. Il augmente en revanche dans les sept autres, de 2,6% en Bretagne par exemple. La tendance générale est à la baisse (-1,4%) dans les départements-régions d'outre-mer (hors Mayotte). Dans le détail, la Dares relève entre -3,1% en Guadeloupe et +0,8% en Guyane.