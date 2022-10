JO 2024 : pourquoi certains événements culturels vont-ils être décalés ou annulés ?

Francofolies, Les Vieilles Charrues, Lollapaloza, Rock en Seine mais aussi le Tour de France et même la Braderie de Lille... Les grands événements culturels et sportifs de l'été seront-ils décalés en 2024, en raison de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris ? C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mardi 25 octobre.

Auditionné au Sénat ce mardi 25 octobre au sujet de la sécurisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 et surtout des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé les dispositifs policiers qui seront mis en place durant cette période, et a annoncé le report des événements culturels qui auront lieu à ces dates là.

Toutes les forces mobiles mobilisées à Paris

Concrètement, le patron de la place Beauvau a réclamé «l'annulation ou le report de tous les évènements qui demandent des forces mobiles», à l'instar «des grands festivals culturels et autres grands événements sportifs», citant «le Tour de France en passant par la Braderie de Lille».

Pas question en effet pour le ministre que les policiers et les gendarmes soient occupés sur des événements en province, pendant que les caméras du monde entier seront braquées sur Paris. «Il ne s’agit pas de les interdire, mais de les décaler dans le temps», a-t-il précisé, «en cohérence avec tout l'argent dépensé» pour les Jeux Olympiques.

Impossible pour autant de savoir si seuls les festivals organisés pendant les dates précises des Jeux Olympiques (26 juillet-11 août 2024) et Paralympiques (28 août-8 septembre 2024) seront concernés, ou si cette décision touche tous les festivals de l'été 2024.

Mais rien d'officiel à ce stade. Contacté ce mercredi, l'entourage du ministre assure qu'il n'y a «pas de liste arrêtée à ce jour», et qu'«un travail de recensement est en cours».