JO 2024 : comment devenir l'un des 45.000 bénévoles de l’événement ?

Pas moins de 45.000 bénévoles seront nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, a annoncé le Cojo ce mardi 18 octobre, avant de détailler les modalités d'inscription.

Le nombre de bénévoles requis est à la hauteur de l'importance de l'événement. «Le top départ pour être bénévole aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 approche», a fait savoir le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) de Paris 2024 ce mardi 18 octobre, expliquant que 45.000 personnes, soit autant de «visages des Jeux», allaient être nécessaires pour la bonne tenue de l'événement.

La promesse d'«être au cœur de l'organisation du plus grand événement sportif de la planète et contribuer à sa réussite», d'«accueillir le monde entier, incarner le sens de l'hospitalité et les valeurs de la France» ou encore de «vivre une aventure intense en équipe, rencontrer des personnes venues de tous les horizons, partager des moments et des émotions uniques».

Les inscriptions ouvertes en mars 2023

Pour cela, un portail d'inscription sera lancé en mars 2023, pour une durée de 6 semaines. Il sera ouvert à tous et toutes à partir de 18 ans, sans condition de nationalité, parlant français et/ou anglais et qui disposeront d'au moins 10 jours de leur temps à proposer à l'été 2024. Seule exception sur l'âge pour les ramasseurs de balle au tennis de table, qui pourront être plus jeunes.

Il y «aura un volume important venu du monde sportif» car «un tiers des missions» consiste à «être au service de la performance sportive», a expliqué au cours d'une conférence de presse le directeur délégué du comité d'organisation chargé des volontaires, Alexandre Morenon-Condé, qui a lui-même été bénévole lors des Jeux d'Athènes en 2004 lorsqu'il était étudiant.

Pour autant, il n'y aura «pas de quota» de volontaires réservés aux fédérations, assure le Cojo. Ce qui n'empêche pas celles-ci de commencer à avancer certains candidats, qui participeront ensuite à la sélection grand public. Le département de la Seine-Saint-Denis (93) a de son côté lancé un programme pour inciter ses habitants à s'inscrire.

D'un point de vue légal, l'activité, le statut et les droits de ceux qui sont qualifiés de «volontaires» seront définis par «une charte du volontariat», qui détaillera aussi les missions concernées, alors que tous les détails de l'organisation n'ont pas encore été dévoilés. Par ailleurs, tous ces bénévoles bénéficieront d'une protection juridique en cas d'accident.

D'autres bénévoles pourraient s'ajouter à ce panel de 45.000 personnes, puisque la municipalité parisienne entend elle aussi en recruter 5.000 autres, Parisiens ou Franciliens, dont 10 % en situation de handicap.

Leur mission consistera à «orienter, diriger, informer et surtout accueillir les visiteurs de la meilleure manière qui soit, avec chaleur, enthousiasme et bienveillance», a ainsi fait savoir ce dimanche Pierre Rabadan, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du sport et des Jeux Olympiques, dans le JDD.