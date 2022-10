Soupçons de blanchiment : les époux Balkany fixés le 9 janvier sur le réexamen des peines

Déjà reconnus coupables de blanchiment de fraude fiscale aggravé, Patrick et Isabelle Balkany étaient appelés, ce mardi 25 octobre, devant la cour d’appel de Paris pour réexaminer les sanctions qui leur ont été infligées.

«On est l'un et l'autre au bout du rouleau». Ce mardi, Isabelle et Patrick Balkany étaient rejugés par la cour d’appel de Paris, qui devait réexaminer les sanctions qui leur ont été infligées. L'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) s'est présenté seul à l'audience.

Ce procès porte sur les soupçons de blanchiment d’argent, de prise illégale d’intérêt et de fausses déclarations auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique. La justice a séparé l’affaire en deux volets : l'un sur les soupçons de fraude fiscale, et l’autre sur ceux de blanchiment d’argent.

Ce mardi, Patrick Balkany a évoqué ses incarcérations concernant la fraude fiscale. Emprisonné pendant cinq mois en 2019-2020, puis une deuxième fois cette année, pour lui «c'était une double peine, pour mon épouse aussi et depuis que je suis sorti, je passe mon temps entre Giverny (et) l'hôpital», a-t-il déclaré.

Isabelle Balkany «s'excuse de (son) absence», dans une lettre à la cour. «Je n'ai plus la force non pas d'affronter la justice mais d'affronter les médias qui depuis des années se déchaînent à chaque audience", écrit-elle notamment, se disant «à bout de force physiquement et psychologiquement».

En juin 2021, les époux avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui avait finalement rejeté leur recours concernant la culpabilité, qui est donc désormais officiellement reconnue. Pourtant, la haute juridiction avait estimé que la cour d’appel qui les avait condamnés n’avait pas correctement appliqué la loi en prononçant les peines. Notamment la confiscation, du moulin de Giverny et le montant des dommages et intérêts qu’ils devaient verser à l’État.

Ce mardi, au nom de la «gravité» des faits, le ministère public requiert la confirmation des peines prononcées en appel le 27 mai 2020 : quatre et cinq ans d'emprisonnement, 100.000 euros d'amende chacun et dix ans d'inéligibilité, ainsi qu'une interdiction de gérer une société.

DES PEINES QUI PEUVENT ÊTRE ALLÉGÉES OU ALOURDIES

Âgés de 74 et 75 ans, les époux Balkany avaient été reconnus coupables en mai 2020 d’avoir dissimulé 13 millions d’euros d’avoirs au fisc français entre 2007 et 2014, lors de leur procès en appel. Ils avaient en effet été condamnés à cinq et quatre ans de prison, ainsi qu’à dix ans d’inéligibilité et 100.000 euros d’amende chacun. Patrick Balkany avait également été condamné pour prise illégale d’intérêt.

La Cour d’appel de Paris pourra, dans ce nouveau procès, alourdir ou alléger les peines d’emprisonnement qui avaient été prononcées précédemment, ou les confondre avec celles prononcées dans l’autre volet de l’affaire, portant sur la fraude fiscale. La justice devra également déterminer ou non la saisie du moulin de Cossy, nue-propriété des enfants du couple, et le montant des dommages et intérêts.

Pour maître Romain Dieudonné, un des avocats de Patrick Balkany , la confiscation du moulin «le seul endroit où ils se sentent aujourd'hui chez eux», est «disproportionnée».

Un allègement de la peine de cinq ans a aussi été demandé, la réduisant à trois années. Une confusion totale des peines est aussi souhaitée. La décision sera rendue le 9 janvier prochain.