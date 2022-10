Paris : les Champs-Elysées seront illuminés par Tahar Rahim le 20 novembre prochain

Après Louane, Lily-Rose Depp ou encore Clara Luciani, c'est à l'acteur Tahar Rahim que reviendra la charge et l'honneur de lancer les illuminations de Noël des Champs-Elysées, le 20 novembre prochain, au côté de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Rendez-vous incontournable pour lancer les fêtes de fin d'année à Paris, les illuminations de Noël des Champs-Elysées seront enclenchées le dimanche 20 novembre, sous le parrainage de l'acteur franco-algérien Tahar Rahim. Un spectacle féérique, qui sera placé cette année, crise énergétique oblige, sous le signe de la sobriété.

En pleine période de restrictions, et alors que les grands monuments parisiens sont plongés dans le noir de plus en plus tôt, les illuminations de Noël des Champs-Elysées n'échapperont pas à cette dynamique de sobriété, en brillant une semaine de moins, du 20 novembre au 2 janvier. Soit 6 semaines à la place de 7.

Les horaires seront quant à eux réduits : le scintillement débutera chaque soir à la tombée de la nuit mais cessera désormais à 23h45, à l'instar de la Tour Eiffel, au lieu de 2 heures du matin les années précédentes. Seules exceptions, les soirs de Réveillon du 24 et du 31 décembre.

Une démarche déjà ancienne

La démarche ne date d'ailleurs pas d'hier. «Entre 2006 et 2021, grâce notamment à la mise en place d'éclairages LED», soit des diodes électroluminescentes, l'électricité nécessaire aux illuminations des Champs-Elysées «aura été diminuée de 97 %», explique Johan Hugues, le co-directeur général de Blachère Illumination, leader européen du secteur basé dans le Vaucluse.

«Les illuminations 2022 ne mobiliseront que la consommation annuelle d'un foyer de 3/4 occupants», précise de son côté le comité des Champs-Elysées, organisateur de l'événement qui représente les magasins, cinémas, hôtels et autres entreprises présentes sur la célèbre avenue.

Des choix déjà annoncés, que le comité des Champs-Elysées avaient qualifiés d'«importants», estimant que ces mesures «permettraient de réduire de 44 % la consommation d’énergie des illuminations». Même chose du côté des boutiques, vitrines et autres écrans installés sur l'avenue : le comité a invité toutes les enseignes concernées à «éteindre leur éclairage au plus tard à 22h», et à ne les rallumer qu'à «7h le lendemain».