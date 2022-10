A quoi va servir le Conseil national du commerce mis en place dès décembre ?

La ministre chargée des PME et du Commerce Olivia Grégoire a annoncé ce dimanche la création d’un conseil national du commerce (CNC) dès le 1er décembre pour moderniser le secteur. L’ancien secrétaire d’État à la Simplification Thierry Mandon a été nommé pour prendre sa direction.

Des propositions concrètes attendues dans le domaine dès l’été 2023. Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche, la ministre chargée des PME et du Commerce Olivia Grégoire a annoncé la création d’un conseil national du commerce (CNC) dès le 1er décembre pour moderniser le secteur.

L’ancien secrétaire d’État à la Simplification Thierry Mandon, décrit par Olivia Grégoire comme «un chantre de la simplification des normes», a été choisi pour piloter cette mission. «Il va rencontrer tous les acteurs et, ensemble, nous définirons une feuille de route, avec des propositions concrètes et rapides dès le mois de juin», a détaillé la ministre auprès de l’hebdomadaire.

Un accent mis sur l’écologie

L’objectif de cette entité sera d’allier économie et écologie, notamment dans les zones commerciales, qui concentrent 72% des dépenses des Français. «Il est temps de repenser ces zones», perçues par Olivia Grégoire comme des «symboles des promesses manquées de la société de consommation».

Pour cela, il faudra «reconstruire un commerce qui s’intègre dans un lieu de vie, densifié et mêlé à des logements, des services et des bureaux, le tout avec des signatures architecturales et environnementales innovantes», a analysé la femme politique.

Dans le détail, elle a notamment ciblé certaines zones commerciales, qui «concentrent des passoires énergétiques, génèrent des îlots de chaleur, consomment des espaces agricoles et forestiers au détriment de la biodiversité et sont parfois inesthétiques».

Une enveloppe de 24 millions dès 2023

Pour développer «10 à 30 démonstrateurs» pour ce projet, «une enveloppe de 24 millions d’euros» sera allouée en 2023 selon la ministre. Elle a précisé que les collectivités territoriales aideront l’Etat à financer puis accélérer cette transformation.

Concernant le programme «Action cœur de la ville» sur la revitalisation des centres des villes moyennes, «un nouveau volet est en préparation» au sein des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires selon Olivia Grégoire. Pour rappel, ce dispositif est doté d’une enveloppe de 5 milliards d’euros, dont 20% sont octroyés au commerce.