Des militants d'Attac et XR en garde à vue après une tentative d'action contre les jets privés

Ce lundi, des militants d'Attac et Exinction Rebellion ont été placés en garde à vue après avoir échoué à s'introduire sur les pistes de l'aéroport du Bourget, près de Paris, a-t-on appris par l'AFP.

Un acte manqué. 27 militants d'Attac et Extinction Rebellion, se sont retrouvés en garde à vue alors qu'ils essayaient de s'introduire dans l'aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis) pour tenter d'empêcher «le décollage de jets privés».

En milieu de matinée, les activistes ont été repérés par les forces de l'ordre alors qu'ils circulaient dans un camion sur la zone publique de l'aéroport.

Avec @attac_fr, nous exigeons la libération immédiate de nos activistes ! pic.twitter.com/Iz3uSJb88w — Extinction Rebellion France (@xrFrance) October 31, 2022

Extinction Rebellion, qui estime que ses activistes sont non-violents, demande leur libération immédiate. Les militants ont été placés en garde à vue au commissariat de La Courneuve.

Pour Youlie Yamamoto, porte-parole d'Attac France, «le gouvernement ne peut exhorter la population à faire preuve de sobriété et à se serrer la ceinture, pendant qu'il multiplie des réformes de régression sociale et mène une politique qui permet aux ultra-riches et aux multinationales de défendre une société d'hyper-consommation et un mode de vie détruisant la planète», dans des propos recueillis par l'AFP.

une action le mois dernier

Le 23 septembre, des activistes d'Attac et Exctinction Rebellion s'étaient déjà introduits sur un terminal du même aéroport, présenté comme le premier d'affaires en Europe.

Cette action intervient alors que les mouvements de désobéissance civile multiplient leurs actions ces derniers mois dans les pays occidentaux.

En effet, pour dénoncer l'inaction des gouvernements et du monde économique, les militants n'hésitent pas à perturber des évènements sportifs, bloquer la circulation ou encore ou coller leurs mains à des œuvres d'art.