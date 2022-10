Météo : quatre départements placés en vigilance orange pour vents violents

Quatre départements du nord-ouest du pays ont été placés par Météo France en vigilance orange pour vents violents, ce lundi 31 octobre, dès 6 heures.

Le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor et la Manche ont été placés en vigilance orange pour vents violents, ce lundi, par Météo France.

De même, 45 départements ont été placés en vigilance jaune, majoritairement pour vents violents, mais également pour un risque d'orages et inondations.

Il s'agit d'un système dépressionnaire, nommé Claudio, qui va générer ces prochaines heures des vents très forts en Manche, et ce, jusqu’à demain matin.

Et sur les départements placés en vigilance orange, le vent va nettement se renforcer en soirée, où des rafales pourront atteindre 110 à 130 km/h sur les côtes et 90 à 110 km/h dans l’intérieur des terres, le Cotentin étant le plus exposé.

Dans la nuit de lundi à mardi, ces vents gagneront le Pas-de-Calais.