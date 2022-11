Météo : avec 3 à 4 °C de plus que la normale, le mois d'octobre 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en France

Particulièrement chaud sur l’ensemble du territoire, le mois d’octobre a connu une température moyenne de 17 °C dans l’Hexagone, soit 3 à 4 °C de plus que la normale pour cette période.

L'été en plein automne. En journée, la moyenne des maximales relevées dans l’Hexagone le mois dernier était de 22 °C. Selon Météo-France, la température moyenne relevée lors du mois d’octobre 2022, jour et nuit confondus, était supérieure à 17 °C, soit 3 à 4 °C au-dessus de la normale.

Depuis 10 jours, la #température en France est de +4°C par rapport aux normales, un #record à cette époque de l’année. Des écarts de chaleur encore plus marqués que cet été (+2,5°C en moyenne).



Ce mois d’octobre est déjà annoncé comme le plus chaud jamais enregistré en France. pic.twitter.com/5MqtFQUq2b — Inspire__74 (@Inspire__74) October 28, 2022

Le mois d’octobre a ainsi battu le record établi en octobre 2001 en France, avec une température moyenne de 16,34 °C, soit 2,6 °C supplémentaires par rapport à la normale. D’après France info, les moyennes relevées en octobre dernier étaient les plus élevées depuis le début des mesures en 1945.

«Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses»

Des records mensuels de chaleur ont aussi été constatés à Figari (Corse) le 23 octobre avec 32,5 °C, ainsi qu’à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) le 18 octobre avec 33,8 °C, à Ger (Manche) le 28 octobre avec 32,2 °C et à Campistrous (Hautes-Pyrénées) le même jour avec 31,1 °C.

28/10/2022



Quelques #records de T°C mensuels :





Ger (64) avec 32.2°C (précédent record 30.9°C le 13/10/2019)



Campistrous (65) avec 31.1°C (précédent record 29.8°C le 07/10/2009)



Courpiere (63) avec 28.6°C (précédent record 28.5°C le 04/10/2004) — Météo-France (@meteofrance) October 28, 2022

Météo-France a mis cette hausse exceptionelle des températures sur le compte du réchauffement climatique.«Cet épisode s’inscrit dans un contexte de changement climatique visible. Les vagues de chaleur, en plus d’être plus fréquentes et plus intenses, deviennent plus précoces et plus tardives», a expliqué le service officiel de météorologie dans un communiqué.

Cette année, le mois d’octobre a été le neuvième mois consécutif avec des températures supérieures aux moyennes, a ajouté Météo-France en précisant que le déficit de précipitations était de 37 % sur le mois.

#Octobre 2022





T°C moy : 17.2°C



Anomalie : +3.5



Nouveau record devant octobre 2001 et octobre 2006.



9 ème mois consécutif avec une anomalie positive





Cumul précip. moy : ~ 58 mm



Déficit ~ 37% pic.twitter.com/l8eZhMAoqg — Météo-France (@meteofrance) November 1, 2022

Ce pourcentage cache néanmoins de nombreuses disparités dans le pays puisque la pluviométrie est excédentaire de 10 à 40 % du Centre-Val-de-Loire à la Champagne et de la Lorraine à la Savoie, alors que le déficit surpasse les 70 % de l’Aquitaine à l’Occitanie et à la région PACA et la Corse.