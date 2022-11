Plus des deux tiers des Français souhaiteraient pouvoir être enterrés avec leur chien ou chat, selon un sondage

Une récente étude de l'Ifop démontre que plus de deux Français sur trois (68%) sont favorables à la mise en place d'une loi autorisant à être enterré avec son animal de compagnie.

Un chiffre sans équivoque. Un sondage de l'Ifop pour le site Woopets révèle que près de 70% de Français interrogés - soit un panel de 2.000 personnes - sont favorables à la mise en place d'une loi autorisant à être inhumé avec son chien ou son chat.

Dans le détail, (23%) y sont «très favorables», 45% «plutôt favorables», 20% «plutôt défavorables» et 12% «très défavorables». Les propriétaires d'animaux, eux, sont 79% à être d'accord avec la mise en place de cette loi en France.

Les classes populaires très réceptives

D'après les chiffres de l'Ifop, les Français les plus aisés seraient plus réticents que les personnes issues de milieu populaire dans cette pratique. Ainsi, 55% de ceux qui perçoivent moins de 900 € par mois sont favorables à cette pratique, contre moins d’un tiers (30 %) des revenus les plus aisés (+ de 2.500 € mensuels).

À l'image des classes populaires, les jeunes sont plus enclins à être enterré avec leurs animaux de compagnie. Sur la tranche d'âge 18-24 ans, 63% des sondés se disent être favorables, contre seulement 38% chez les personnes de plus de 65 ans.

Si la pratique n'est pas autorisée dans l'Hexagone, elle l'est dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni.