Maladies cardio-vasculaires : des scientifiques créent des vaisseaux sanguins qui s'adaptent au corps humain

Des scientifiques ont récemment mis au point des vaisseaux sanguins artificiels qui s'adaptent au corps humain.

Un progrès supplémentaire pouvant servir la médecine. Un consortium international de chercheurs, dirigé par l’Université de Sydney, a annoncé la mise au point de matériaux imitant la structure des vaisseaux sanguins vivants. Cette étude, publiée dans la revue scientifique Advanced Materials et par l'université de Sydney, explique que les chercheurs ont pu, grâce à deux biomatériaux, reproduire toutes les propriétés d'un vaisseau sanguin humain.

Les scientifiques ont ainsi utilisé de la tropoélastine - qui constitue la majeure partie de l'elastine - ainsi qu'une gaine élastique, qui va progressivement se «dissiper et favoriser la formation d’imitations naturelles hautement organisées des vaisseaux sanguins fonctionnels», indique le Docteur Wang, l’auteur principal de cette recherche. À l'inverse des vaisseaux de synthèses utilisés notamment lors de greffes, ce procédé de fabrication semble plus rapide et mieux défini. Surtout que les modes de conservation des vaisseaux sont moins contraignants que les matériaux synthétiques.

Après plusieurs semaines de tests précliniques, pratiqués sur des souris, les résultats se sont montrés à la hauteur. Un animal a d'ailleurs été transplanté d'un vaisseau sanguin au niveau de l'artère aorte abdominale, et n'a pas fait de rejet.

Le vaisseau a pu développer des fibres, et au bout de huit semaines, présentait des performances comparables à celles d’une aorte naturelle et saine.