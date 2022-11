Pierre Soulages : une toile du peintre vendue aux enchères ce mercredi, jour de son hommage national

Alors qu'un hommage national rendu à Pierre Soulages se tient ce mercredi 2 novembre dans la cour carrée du Louvre, la première vente aux enchères d'une de ses œuvres depuis sa mort a lieu simultanément.

Une huile sur toile signée de la main de Pierre Soulages, datée de 1981 et provenant d'une collection privée, va être mise aux enchères ce mercredi 2 novembre, le jour même de l'hommage national rendu à l'artiste dans la cour carrée du Louvre. La toute première mise en vente depuis la mort de celui qu'on surnomme le «maître du noir», disparu le mercredi 26 octobre à l'âge de 102 ans.

Remembering Pierre Soulages.





Take a deep dive into this astonishing 1981 painting by Soulages, part of his "Outrenoir" series. It will be offered at auction on Invaluable on Nov 2 by Aguttes. Visit Invaluable to explore the painting and register to bid: https://t.co/8Se2WYE8ac pic.twitter.com/Qyqq6PpnS2

