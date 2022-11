Dérives sectaires : plus de 4.000 signalements en 2021, un record préoccupant porté par les réseaux sociaux et la crise sanitaire

Dans son dernier rapport, la Miviludes, chargée d'alerter et de lutter contre les dérives sectaires, indique que le nombre de saisines a augmenté de 33,6 % en un an et 50 % depuis 2015, pour dépasser aujourd'hui les 4.000. Une tendance très inquiétante, portée par le phénomène des «gourous 2.0» du Net et le Covid-19.

Les sectes sont plus présentes que jamais. La Miviludes, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a indiqué avoir reçu 4.020 saisines en 2021. Soit une augmentation de 33,6 % par rapport à l'année précédente et de près de 50% par rapport à 2015. Un record.

Une hausse inquiétante, qui «ne reflète qu'une tendance et ne permet d'observer que la partie émergée d'un iceberg dont l'ampleur n'est pas connue», a-t-elle indiqué, en précisant que le nombre de victimes, lui aussi, est «totalement indécelable».

Selon l’organisme, la crise sanitaire liée au Covid-19 a continué à faire effet, amplifiant et faisant ressortir des peurs ou des frustrations.

des internautes manipulés

Dans ce contexte, les manipulateurs isolés, baptisés «gourous 2.0», ont pu exploiter ces signes de faiblesse chez certains pour s’y engouffrer et propager leur doctrine via les réseaux sociaux. La Miviludes explique que ces individus sont totalement autonomes, mobiles, changeants et impalpables ». Elle caractérise même ces profils à des dérives sectaires «à l’état gazeux».

La promesse d’une santé retrouvée, d’un épanouissement personnel, sont les hameçons lancés auxquels mordent certains internautes. Le problème étant que les discours avancés ensuite sont parfois dangereux pour la vie des personnes. La secrétaire d’Etat à la Citoyenneté, Sonia Backès, les a ainsi décrit comme «des gens qui, quand vous avez un cancer, vous conseillent d’arrêter la chimiothérapie pour des jus de légumes, de vous nourrir d’air et de lumière pendant 21 jours».

L’exemple d’un naturopathe présent sur Internet notamment via une chaîne YouTube et suivi par des centaines de milliers de personnes dont les vidéos comptabilisent des millions de vues, est criant. Parlant de «marketing du cancer», il aurait demandé à ses suiveurs de se détourner de la médecine traditionnelle pour manger des aliments crus. Il a été condamné pour exercice illégale de la médecine et usurpation du titre de médecin.

Pour combattre ces nouvelles pratiques, et les dérives sectaires plus généralement, des états généraux doivent se tenir au début de l’année 2023.