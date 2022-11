Gérald Darmanin : «C’est dans les quartiers populaires que l'on a le plus besoin de protection»

Invité ce dimanche 6 novembre dans le Grand Rendez-Vous sur CNEWS, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur le problème de la sécurité dans les quartiers populaires.

«C’est dans les quartiers populaires que l'on a le plus besoin de protection», a concédé Gérald Darmanin.

Selon le ministre de l'Intérieur, «les quartiers populaires où les gens les plus pauvres, où les travailleurs les plus pauvres habitent, subissent plus la difficulté de la sécurité que les personnes riches».

«Je peux assurer et tout le monde le sait ici, que c'est dans les quartiers populaires qu'il y a le plus besoin de protection. On a plus besoin de la police, on a plus besoin de caméras de vidéosurveillance, on a plus besoin de fermeté», a réitéré le locataire de Beauvau.

D'après Gérald Darmanin, «en le disant, on réconcilie les classes sociales et les Français d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs couleurs de peau, leurs religions, leurs passés».

Pour résoudre ces problèmes de sécurité, il faut «décrire des réalités, avoir des solutions républicaines, et considérer que c'est un droit à la politique sociale d'assurer la sécurité de nos concitoyens», a précisé le ministre de l'Intérieur.