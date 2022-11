«Il faut que les aides sociales soient réservées aux Français», affirme Jordan Bardella

«Il faut que les aides sociales soient réservées aux Français», a affirmé le président du RN Jordan Bardella dans la Matinale de CNEWS.

En réaction au débarquement sur les côtes françaises du navire Ocean Viking, avec 234 rescapés à son bord, et du sauvetage de 142 migrants dans la Manche ce week-end, le président du Rassemblement national fraîchement élu, Jordan Bardella a déclaré, dans la Matinale de CNEWS, qu’il fallait cesser de faire de la France un pays attractif pour les étrangers.

«Arrêtez de faire de la France le pays le plus attractif du monde. (…) Dans nos pays, et dans le mien, il y a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, des millions de Français qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois. Il faut évidemment que les aides sociales soient réservées aux Français», a défendu Jordan Bardella.

Le président du RN ressort ainsi un argument que Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, a longuement défendu lors de sa campagne, tout comme le candidat de Reconquête Éric Zemmour : la préférence nationale. Selon eux, l’État pourrait réaliser de grandes économies en supprimant les prestations sociales aux personnes immigrées, et ainsi décourager les étrangers de se rendre en France.

Selon un rapport de l’OCDE publié en fin d’année dernière, sur la période 2006-2018, les prestations non-contributives (aides au logement, allocations familiales, minima sociaux etc.) versées aux immigrés s’élèvent en moyenne à 20 milliards d’euros par an. Cependant, les élus d'extrême droite oublient régulièrement de rappeler que les immigrés contribuent également aux finances de l’État, en impôts, et même davantage qu’ils ne perçoivent en prestations individuelles. Selon l’OCDE, la contribution budgétaire nette des immigrés en France est de 1,02% du PIB sur la période 2006-2018, et est donc légèrement excédentaire.

Toutefois, face aux récents faits divers impliquant les personnes étrangères sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), notamment dans le cas de l’affaire Lola, le débat sur le versement des prestations sociales aux personnes immigrées revient au-devant de la scène. La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a notamment indiqué vouloir supprimer les aides pour les personnes visées par une OQTF et qui ne la respectent pas. Cette proposition doit s’inscrire dans le projet de loi immigration, porté par le ministre, qui sera débattu début 2023 à l’Assemblée nationale.

Jordan Bardella a aussi plaidé pour davantage de moyens pour les autorités pour faire appliquer les OQTF, mais également plus de moyens aux frontières pour empêcher des étrangers d'entrer sur le territoire.