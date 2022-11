Immigration : près de 1.200 migrants ont traversé la Manche ce week-end

Entassés dans des embarcations de fortune, près de 1.200 migrants ont tenté de traverser la Manche, ce week-end. Au total, plus de 40.000 tentatives ont été recensées depuis le début du mois de janvier. Un record pour le Royaume-Uni, qui table sur plus de 50.000 arrivées d’ici à la fin de l’année.

La police aux frontières est débordée. Alors que le Royaume-Uni fait face à un nombre de traversées record avec plus de 40.000 tentatives depuis le début du mois de janvier, la tendance ne semble pas s’inverser. Ce week-end, ce sont près de 1.200 migrants qui ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre les côtes anglaises, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de la Manche, ce lundi.

Dans le détail, les secours sont notamment venus en aide à 40 naufragés dans la nuit de vendredi à samedi, dont certains à l’eau, qui avaient pris place à bord d’un bateau en train de couler. Samedi matin, 52 exilés ont également été secourus au large du Pas-de-Calais et ramenés à Calais, tandis que 50 autres personnes en difficulté dans une embarcation ont été prises en charge un peu plus tard dans la matinée.

Les opérations se sont poursuivies tout le week-end, avec d’importants moyens de sauvetage déployés, dont une vedette de la police belge et un hélicoptère, précise la préfecture maritime dans un communiqué.

Une situation sensible qui génère de nombreuses tensions entre Paris et Londres. Si le Royaume-Uni participe financièrement avec la France à la lutte contre ces réseaux, cette coopération n’est «pas suffisamment renforcée», estime Natalie Bouchart, la maire LR de Calais.

Un nouvel accord entre Londres et Paris

«Cela reflète une impuissance à faire face aux organisations de passeurs qui se sont professionnalisées», explique la maire de Calais. «Très clairement il faut être beaucoup plus rude avec les Britanniques, parce qu’on fait le sale boulot pour eux. Payer c’est facile, ils ne font que ça, mais nous, nous ne faisons que subir», conclut-elle.

La route maritime entre la France et l’Angleterre est l’une des plus empruntées au monde, avec «plus de 400 navires de commerce qui y transitent par jour» et les conditions météorologiques y sont «souvent difficiles», rappelle la préfecture maritime.

Un accord entre les deux pays devrait être signé ce lundi, et le Royaume-Uni serait prêt à verser 91 millions d’euros supplémentaires à la France, pour un renforcement policier sur les plages françaises.